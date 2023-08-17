"Devia ter matado quando tinha 25 anos", diz engenheiro que assassinou mãe

Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a própria mãe Crédito: Arquivo pessoal

Suspeito de ter matado a própria mãe, o engenheiro agrônomo, Wagner Boninsenha, de 65 anos, afirmou que cometeu o crime para se vingar da mãe, pois imputou à vítima a responsabilidade de não ter dado certo na vida.

Anna Geralda Boninsenha, de 84 anos, foi encontrada morta por volta de 15h30 de quarta-feira (16) pela cuidadora de idosos, que a encontrou caída no chão. A vítima apresentava marcas de agressão no pescoço, o que, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, indicaria um "possível estrangulamento".

A chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar contou, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (17), que Wagner não soube lidar com seus sentimentos e quis se vingar da mãe.

"Durante o interrogatório, ele falou ‘eu devia ter matado a minha mãe quando tinha 25 anos, porque a lei era mais branda’. Mais de 40 anos nutrindo o desejo de matar a própria mãe" Raffaella Aguiar - Delegada e chefe da DHPM

O suspeito afirmou que desde o último domingo (13), já estava certo que mataria a mãe e tiraria a própria vida. Ele se considerava um "fracassado" e colocou a culpa na genitora.

“É uma situação emocional mal resolvida com ele mesmo, que fez com que tivesse esse tipo de postura. Ele pegou a mãe de surpresa, quando ela estava no quarto dela ajeitando roupas, a surpreendeu por trás e já começou a apertar o pescoço dela. Ela caiu e ele continua esganando até ela desfalecer”, disse.

Ainda segundo a delegada Raffaella Aguiar, as primeiras informações são de que a vítima era uma mulher amorosa e que familiares não percebiam nenhum tipo de tratamento diferente dela com o filho. O suspeito havia voltado a morar com a mãe após a separação.

O inquérito continua e Wagner, que se encontra preso, pode ser indiciado por feminicídio com majorante, porque cometeu contra pessoa acima de 60 anos, por um motivo torpe e também pela dificuldade de defesa da vítima.

"Você percebe como o cara estava matutando a morte da mãe ao longo de 40 anos. Ele afirmou que estava em um processo de depressão e tinha vontade de tirar a própria vida e aproveitaria para matar a mãe", disse a delegada.

Caso

A idosa de 84 anos foi encontrada morta e com marcas de agressão no pescoço na tarde da última quarta-feira (16), dentro da casa em que morava no bairro Jardim Camburi , em Vitória . Anna Geralda Boninsenha estava sozinha na residência quando uma cuidadora de idosos chegou e a encontrou caída no chão.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as marcas indicavam "possível estrangulamento". A Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira (17), que prendeu o engenheiro agrônomo Wagner Boninsenha, de 65 anos, filho da vítima, que morava com a mãe. Ele é suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar , a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia atestado a morte da mulher.

Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps

Ainda segundo a PM, uma filha da vítima esteve no local após a morte da mulher e informou que outro filho da idosa morava com a mãe na residência. Ele não estava na casa no momento em que a polícia chegou.

Filho de idosa morta foi preso dentro de pousada na Serra

A filha da vítima relatou à polícia ter falado ao telefone com o irmão, o suspeito Wagner Boninsenha, de 65 anos. O engenheiro agrônomo teria dito que estava em um shopping na Serra e que "sabia o que aconteceu" com a idosa de 84 anos. A polícia, então, foi até o centro comercial onde ele estaria, mas não encontrou o homem. Os policiais também foram ao Terminal de Carapina e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Durante as buscas, os policiais fizeram contato por telefone com Wagner, que atendeu e foi questionado sobre o crime ocorrido no bairro Jardim Camburi. Neste momento, o suspeito confessou ter matado a mãe, mas afirmou que não queria ser preso. Ainda por telefone, ele disse aos policiais que iria dormir para, no dia seguinte, se matar. O engenheiro agrônomo desligou o telefone e não deu detalhes sobre o local em que estava.

Os policiais continuaram as buscas, sobretudo em pousadas e hotéis. Parte da equipe foi até uma pousada na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Manoel Plaza, na Serra. Um funcionário foi perguntado sobre Wagner e informou que o suspeito estava em um dos quartos.

Wagner Boninsenha, de 65 anos, foi preso dentro do quarto da pousada.

Polícia Civil informa sobre prisão

A Gazeta para saber se alguém foi ouvido durante a ocorrência e qual foi o procedimento adotado com o corpo da idosa. Inicialmente, a reportagem apurou que o boletim de ocorrência trazia a informação, com base na avaliação da perícia, que o caso era "provavelmente" um homicídio. Polícia Civil foi procurada na manhã desta quinta (17) porpara saber se alguém foi ouvido durante a ocorrência e qual foi o procedimento adotado com o corpo da idosa. Inicialmente, a reportagem apurou que o boletim de ocorrência trazia a informação, com base na avaliação da perícia, que o caso era "provavelmente" um homicídio.