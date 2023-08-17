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Crime em Jardim Camburi

"Devia ter matado quando tinha 25 anos", diz engenheiro que assassinou mãe

Anna Geralda Boninsenha foi morta estrangulada pelo próprio filho, o engenheiro agrônomo Wagner Boninsenha, de 65 anos; homem foi preso
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 ago 2023 às 19:16

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 19:16

Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a mãe
Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a própria mãe Crédito: Arquivo pessoal
Suspeito de ter matado a própria mãe, o engenheiro agrônomo, Wagner Boninsenha, de 65 anos, afirmou que cometeu o crime para se vingar da mãe, pois imputou à vítima a responsabilidade de não ter dado certo na vida.
Anna Geralda Boninsenha, de 84 anos, foi encontrada morta por volta de 15h30 de quarta-feira (16) pela cuidadora de idosos, que a encontrou caída no chão. A vítima apresentava marcas de agressão no pescoço, o que, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, indicaria um "possível estrangulamento".
A chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar contou, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (17), que Wagner não soube lidar com seus sentimentos e quis se vingar da mãe.
"Durante o interrogatório, ele falou ‘eu devia ter matado a minha mãe quando tinha 25 anos, porque a lei era mais branda’. Mais de 40 anos nutrindo o desejo de matar a própria mãe"
Raffaella Aguiar - Delegada e chefe da DHPM
O suspeito afirmou que desde o último domingo (13), já estava certo que mataria a mãe e tiraria a própria vida. Ele se considerava um "fracassado" e colocou a culpa na genitora. 
“É uma situação emocional mal resolvida com ele mesmo, que fez com que tivesse esse tipo de postura. Ele pegou a mãe de surpresa, quando ela estava no quarto dela ajeitando roupas, a surpreendeu por trás e já começou a apertar o pescoço dela. Ela caiu e ele continua esganando até ela desfalecer”, disse.
Ainda segundo a delegada Raffaella Aguiar, as primeiras informações são de que a vítima era uma mulher amorosa e que familiares não percebiam nenhum tipo de tratamento diferente dela com o filho. O suspeito havia voltado a morar com a mãe após a separação. 
O inquérito continua e Wagner, que se encontra preso, pode ser indiciado por feminicídio com majorante, porque cometeu contra pessoa acima de 60 anos, por um motivo torpe e também pela dificuldade de defesa da vítima.
"Você percebe como o cara estava matutando a morte da mãe ao longo de 40 anos. Ele afirmou que estava em um processo de depressão e tinha vontade de tirar a própria vida e aproveitaria para matar a mãe", disse a delegada. 

Caso

A idosa de 84 anos foi encontrada morta e com marcas de agressão no pescoço na tarde da última quarta-feira (16), dentro da casa em que morava no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Anna Geralda Boninsenha estava sozinha na residência quando uma cuidadora de idosos chegou e a encontrou caída no chão.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as marcas indicavam "possível estrangulamento". A Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira (17), que prendeu o engenheiro agrônomo Wagner Boninsenha, de 65 anos, filho da vítima, que morava com a mãe. Ele é suspeito do crime.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia atestado a morte da mulher.
Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória
Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps
Ainda segundo a PM, uma filha da vítima esteve no local após a morte da mulher e informou que outro filho da idosa morava com a mãe na residência. Ele não estava na casa no momento em que a polícia chegou.

Filho de idosa morta foi preso dentro de pousada na Serra

A filha da vítima relatou à polícia ter falado ao telefone com o irmão, o suspeito Wagner Boninsenha, de 65 anos. O engenheiro agrônomo teria dito que estava em um shopping na Serra e que "sabia o que aconteceu" com a idosa de 84 anos. A polícia, então, foi até o centro comercial onde ele estaria, mas não encontrou o homem. Os policiais também foram ao Terminal de Carapina e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.
Durante as buscas, os policiais fizeram contato por telefone com Wagner, que atendeu e foi questionado sobre o crime ocorrido no bairro Jardim Camburi. Neste momento, o suspeito confessou ter matado a mãe, mas afirmou que não queria ser preso. Ainda por telefone, ele disse aos policiais que iria dormir para, no dia seguinte, se matar. O engenheiro agrônomo desligou o telefone e não deu detalhes sobre o local em que estava.
Os policiais continuaram as buscas, sobretudo em pousadas e hotéis. Parte da equipe foi até uma pousada na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Manoel Plaza, na Serra. Um funcionário foi perguntado sobre Wagner e informou que o suspeito estava em um dos quartos.
Wagner Boninsenha, de 65 anos, foi preso dentro do quarto da pousada. 

Polícia Civil informa sobre prisão

A Polícia Civil foi procurada na manhã desta quinta (17) por A Gazeta para saber se alguém foi ouvido durante a ocorrência e qual foi o procedimento adotado com o corpo da idosa. Inicialmente, a reportagem apurou que o boletim de ocorrência trazia a informação, com base na avaliação da perícia, que o caso era "provavelmente" um homicídio.
Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Civil informou que prendeu em flagrante o suspeito de assassinar a idosa Anna Geralda Boninsenha, de 84 anos. O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória foi o grupo responsável pela prisão.

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