Detido por roubo de joias vivia no luxo na Serra e se passava pelo irmão

Gustavo Sanches Gumiero, de 41 anos, foragido de São Paulo por roubo de joias Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) soube que Gustavo estava no Estado e começou a monitorá-lo. Percebendo que era investigado, o criminoso foi para Porto Alegre, onde ficou por cerca de um mês. Na volta, no entanto, foi surpreendido logo no aeroporto.

"A prisão se deu no aeroporto primeiro para resguardar a integridade física dos policiais, já que era um indivíduo perigoso de São Paulo; segundo, para preservar a integridade física do próprio criminoso. Nós estávamos com mandado de busca e apreensão também para a casa dele, porém tinha informação de que ele poderia estar com armas, tinha cachorro, então evitou confronto", detalhou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Deic.

A prisão aconteceu no dia 8 de maio deste ano, mas só foi divulgada nesta quinta-feira (6). Na hora em que foi abordado, Gustavo deu documentos falsos, com o nome do irmão. A tática não funcionou e, além de ser detido em cumprimento ao mandado de prisão pelo roubo das joias, ele foi autuado em flagrante pela falsificação.

De lá, os policiais foram até o condomínio na Serra onde o suspeito morava — o bairro não foi informado. Na casa foram apreendidos celulares, documentos e um carro de luxo.