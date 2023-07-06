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Preso em aeroporto

Detido por roubo de joias vivia no luxo na Serra e se passava pelo irmão

Gustavo Sanches Gumiero, de 41 anos, era foragido da Justiça de São Paulo e estava no Estado há mais de sete anos, prisão ocorreu em maio quando retornava de Porto Alegre

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 16:47

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 jul 2023 às 16:47
Gustavo Sanches Gumiero, de 41 anos, foragido de São Paulo por roubo de joias
Gustavo Sanches Gumiero, de 41 anos, foragido de São Paulo por roubo de joias Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Preso no Aeroporto de Vitória quando voltava de Porto Alegre, um foragido responsável por furtos e roubos de joias em São Paulo levava uma vida de alto padrão no Espírito Santo há mais de sete anos. Gustavo Sanches Gumiero, de 41 anos, morava em um condomínio de luxo na Serra e se passava pelo próprio irmão para tentar enganar a polícia. 
O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) soube que Gustavo estava no Estado e começou a monitorá-lo. Percebendo que era investigado, o criminoso foi para Porto Alegre, onde ficou por cerca de um mês. Na volta, no entanto, foi surpreendido logo no aeroporto. 
"A prisão se deu no aeroporto primeiro para resguardar a integridade física dos policiais, já que era um indivíduo perigoso de São Paulo; segundo, para preservar a integridade física do próprio criminoso. Nós estávamos com mandado de busca e apreensão também para a casa dele, porém tinha informação de que ele poderia estar com armas, tinha cachorro, então evitou confronto", detalhou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Deic.
A prisão aconteceu no dia 8 de maio deste ano, mas só foi divulgada nesta quinta-feira (6). Na hora em que foi abordado, Gustavo deu documentos falsos, com o nome do irmão. A tática não funcionou e, além de ser detido em cumprimento ao mandado de prisão pelo roubo das joias, ele foi autuado em flagrante pela falsificação.
De lá, os policiais foram até o condomínio na Serra onde o suspeito morava — o bairro não foi informado. Na casa foram apreendidos celulares, documentos e um carro de luxo. 
Agora, a polícia quer entender como Gustavo conseguia manter a vida de alto padrão. "Vamos tentar aprofundar essa investigação para saber de onde vinha o dinheiro que ele estava ostentando aqui: se era fruto dos furtos e roubos de joias em São Paulo, ou se ele já estava aqui no Estado realizando atividade criminosa", ponderou Monteiro.

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