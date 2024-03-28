Detento em 'saidinha' faz família refém e volta a presídio no Norte do ES

Um detento confessou ter roubado uma família no interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, quando se beneficiava de uma saída temporária. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 19 de março, quando homens invadiram a residência armados, amarraram as vítimas e levaram um carro, cerca de R$ 1,5 mil, uma televisão, entre outros itens. Os materiais foram encontrados depois, no mesmo dia, no bairro Santa Cruz, em Linhares.
De acordo com a PC, a investigação indicou que Stanley de Souza, de 29 anos, era um dos envolvidos. Ele havia saído do presídio no dia 13 de março, cometeu o assaltou e retornou para a cadeia no dia 20. O homem já foi preso várias vezes pela prática de tráfico de drogas e, a última vez, foi em junho de 2020.
“Stanley foi interrogado na delegacia, onde confessou ter praticado o crime de roubos com restrição de liberdade em Rio Bananal e também vai responder por esse crime. Após o interrogatório e a confissão, foi encaminhado de volta ao presídio, à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil de Rio Bananal continua investigando o caso, para identificar o outro criminoso que participou do crime. “Quem tiver qualquer informação de sua identificação ou seu paradeiro, ligar para o 181”, finalizou o delegado.