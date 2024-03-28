Detento em 'saidinha' faz família refém e volta a presídio no Norte do ES

Stanley já cumpre pena por tráfico de drogas, segundo a PC Crédito: Divulgação/PCES

De acordo com a PC, a investigação indicou que Stanley de Souza, de 29 anos, era um dos envolvidos. Ele havia saído do presídio no dia 13 de março, cometeu o assaltou e retornou para a cadeia no dia 20. O homem já foi preso várias vezes pela prática de tráfico de drogas e, a última vez, foi em junho de 2020.

“Stanley foi interrogado na delegacia, onde confessou ter praticado o crime de roubos com restrição de liberdade em Rio Bananal e também vai responder por esse crime. Após o interrogatório e a confissão, foi encaminhado de volta ao presídio, à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.