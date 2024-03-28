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Rio Bananal

Detento em 'saidinha' faz família refém e volta a presídio no Norte do ES

Polícia Civil continua investigando assalto a uma residência em Rio Bananal para encontrar outro suspeito envolvido no crime

Publicado em 28 de Março de 2024 às 14:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 mar 2024 às 14:33
Stanley já cumpre pena por tráfico de drogas, segundo a PC
Stanley já cumpre pena por tráfico de drogas, segundo a PC Crédito: Divulgação/PCES
Um detento confessou ter roubado uma família no interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, quando se beneficiava de uma saída temporária. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 19 de março, quando homens invadiram a residência armados, amarraram as vítimas e levaram um carro, cerca de R$ 1,5 mil, uma televisão, entre outros itens. Os materiais foram encontrados depois, no mesmo dia, no bairro Santa Cruz, em Linhares
De acordo com a PC, a investigação indicou que Stanley de Souza, de 29 anos, era um dos envolvidos. Ele havia saído do presídio no dia 13 de março, cometeu o assaltou e retornou para a cadeia no dia 20. O homem já foi preso várias vezes pela prática de tráfico de drogas e, a última  vez, foi em junho de 2020. 
“Stanley foi interrogado na delegacia, onde confessou ter praticado o crime de roubos com restrição de liberdade em Rio Bananal e também vai responder por esse crime. Após o interrogatório e a confissão, foi encaminhado de volta ao presídio, à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil de Rio Bananal continua investigando o caso, para identificar o outro criminoso que participou do crime. “Quem tiver qualquer informação de sua identificação ou seu paradeiro, ligar para o 181”, finalizou o delegado.

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