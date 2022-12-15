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Operação policial

Denúncia sobre bar termina com trio preso e muito dinheiro apreendido no ES

Os trabalhos de investigação, prisões e apreensões foram realizados em conjunto pela Polícia Civil e Guarda Municipal na região Sul capixaba
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 dez 2022 às 18:43

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 18:43

Três homens são presos e droga, arma e mais de R$ 80 mil são apreendidas em Marataízes
Material apreendido em operação contra o tráfico de drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil e Guarda Municipal
Uma operação policial realizada após denúncias que um bar era ponto de tráfico de drogas em Marataízes, na região Sul do Espírito Santo, terminou com três pessoas presas e mais de R$ 80 mil apreendidos nesta quarta-feira (14).
Os trabalhos de investigação, prisões e apreensões foram realizados em conjunto pela Polícia Civil e Guarda Municipal, inclusive foram os agentes que também observaram a movimentação suspeita no estabelecimento, localizado em Barra de Itapemirim, por meio das câmeras de monitoramento da cidade.
O delegado Renato Barcellos explicou que, a partir das delações, ainda em novembro, usuários de entorpecentes que adquiriam os ilícitos no bar foram ouvidos pela polícia.  "Após a apuração dos fatos, as delegacias da Polícia Civil de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy e a Guarda Municipal de Marataízes cumpriram quatro mandados de buscas e apreensão em residências e um no bar onde foi possível a apreensão do material", informou. 

Apreensões e prisões

- Uma arma calibre .40
- 18 munições .40
- R$ 87 mil em dinheiro
- 17 pedras de crack
- 3 prisões

Os nomes dos detidos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
Três homens são presos e droga, arma e mais de R$ 80 mil são apreendidas em Marataízes
Um dos locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão Crédito: Divulgação |  Guarda Municipal de Marataízes

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