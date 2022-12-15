Denúncia sobre bar termina com trio preso e muito dinheiro apreendido no ES

Material apreendido em operação contra o tráfico de drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil e Guarda Municipal

Uma operação policial realizada após denúncias que um bar era ponto de tráfico de drogas em Marataízes, na região Sul do Espírito Santo, terminou com três pessoas presas e mais de R$ 80 mil apreendidos nesta quarta-feira (14).

Os trabalhos de investigação, prisões e apreensões foram realizados em conjunto pela Polícia Civil e Guarda Municipal, inclusive foram os agentes que também observaram a movimentação suspeita no estabelecimento, localizado em Barra de Itapemirim, por meio das câmeras de monitoramento da cidade.

O delegado Renato Barcellos explicou que, a partir das delações, ainda em novembro, usuários de entorpecentes que adquiriam os ilícitos no bar foram ouvidos pela polícia. "Após a apuração dos fatos, as delegacias da Polícia Civil de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy e a Guarda Municipal de Marataízes cumpriram quatro mandados de buscas e apreensão em residências e um no bar onde foi possível a apreensão do material", informou.

Apreensões e prisões - Uma arma calibre .40

- 18 munições .40

- R$ 87 mil em dinheiro

- 17 pedras de crack

- 3 prisões

Os nomes dos detidos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.