Delegado explica como consumidor pode identificar um sabão em pó falsificado

Os produtos falsificados foram encontrados em comércios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, sendo que o volume total em quilos do sabão falsificado é de 25 toneladas. Na manhã desta quarta-feira (16), o delegado Eduardo Passamani, da Decon, deu detalhes de como a polícia identificou o sabão em pó falso no ES e ratificou que a OMO e os supermercados onde as caixas foram recolhidas também são vítimas dos golpistas.

TV Gazeta. "Na verdade, começou em Minas (Gerais) onde descobriu-se a falsificação em alguns estabelecimentos comerciais. O avançar das investigações indicaram que duas redes de supermercados com filiais no Espírito Santo estavam comercializando este produto falso. Ao tomarmos ciência, foi feito contato com a Polícia Civil de Minas e houve o compartilhamento de informações. Com base nelas, fizemos uma fiscalização na data de ontem nos estabelecimentos aqui na Grande Vitória e encontramos dois lotes (42E e 45E) falsificados sendo comercializados nas redes Mineirão Atacarejo e EPA Supermercados. Mas é o consumidor que sai como prejudicado final deste esquema", salientou Passamani à

À direita, o sabão em pó verdadeiro, com mais densidade. À esquerda, o sabão mais ralo, falsificado Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

LOCALIZAÇÃO DOS SUPERMERCADOS

Vila Velha: Itapuã, Glória, Nossa Senhora da Penha e Paul



Itapuã, Glória, Nossa Senhora da Penha e Paul Vitória: Jardim da Penha



Jardim da Penha Cariacica: Jardim América



TROCA DO PRODUTO

O delegado disse ainda que, quem comprou produtos dos lotes falsificados, pode procurar as redes citadas para trocar o sabão em pó, visto que as duas redes já foram notificadas pela Decon para agilizarem a substituição. As caixas falsificadas continham duas pesagens - 800 gramas e 1,6 quilo.

COMO IDENTIFICAR?

Embora visualmente idênticas, as embalagens entre o produto original e o falsificado tem diferenças sutis, mas que ajudam o consumidor a identificar qual o sabão em pó é verdadeiro. A principal delas está na impressão do lote no espaço dedicado ao mesmo. Enquanto no falsificado o processo é feito diretamente na caixa e com baixa qualidade impressa, na caixa original a marcação é feita a laser e com pequenas ranhuras detectáveis ao tato.

À esquerda, as informações como lote e validade no produto falso estão ilegíveis Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

"Passando a unha sobre a caixa falsa, o consumidor vai notar que a tinta sai e é bem liso. Na falsa também, a caixa é fechada com cola quente. No original, quando abrir a embalagem, poderá ver que o fechamento é feito com fitas horizontais específicas para este tipo de caixa. Nesse método, a vedação é melhor e o produto não cai se agitado. Na caixa falsa, com cola quente, isso não ocorre e o produto vaza. Esse teste pode ser feito na hora da compra no supermercado", complementou o delegado da Decon.

Com a retirada das caixas falsas de circulação, a Delegacia do Consumidor agora foca em identificar os falsificadores. Até o momento nenhum envolvido foi preso pelas falsificações do sabão em pó OMO.

EMPRESA ATENTA

Proprietária da marca comercial OMO, a Unilever disse, em nota, que acompanha de perto o andamento das investigações e colabora com a polícia para que o golpe à empresa e ao consumidor não volte a se repetir. Além disso, a multinacional reforçou dicas para que os compradores identifiquem um produto suspeito de falsificação.

A qualidade do fechamento do cartucho;

A cor, brilho e impressão: as embalagens produzidas em fábrica passam por controles que garantem o recebimento dos materiais conforme um padrão definido, portanto não é esperado uma variação significativa entre as embalagens;

A codificação primária (data de fabricação, validade e lote): produções em fábrica são feitas através de gravação a laser de forma destacada;

Cor, textura, perfume e performance do produto: padrão conforme o usual em comparação ao que consumidor está acostumado a usar

SUPERMERCADOS

Em resposta, o grupo comercial que responde pelo Mineirão Atacarejo e EPA Supermercados disse que também colabora e se coloca à disposição da polícia para o esclarecimento dos fatos e a identificação dos criminosos envolvidos.

"Estamos colocando todas as nossas lojas, documentos, notas fiscais, tudo que é possível para ajudar a polícia. Fomos surpreendidos também. Assim que foram detectados esses lotes irregulares, passamos a atuar em conjunto com as autoridades para que possamos chegar aos criminosos. Os prejudicados são os nossos clientes, que são de suma importância para nós, afinal são eles que fazem a nossa empresa existir. Estamos à disposição para ajudar a localizar os criminosos", detalhou Roberto Gosende, diretor da DMA Distribuidora.