Delegado e policiais militares detidos em Vila Velha são liberados

A Secretária Estadual de Segurança Pública (Sesp)
informou que, no início da noite, a Polícia Militar, via 190, foi acionada por um morador do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, alegando que havia uma residência sendo arrombada. Quando a Guarnição chegou ao local (veja o vídeo abaixo), se deparou com três homens saindo da casa com uma sacola, o delegado e os dois soldados. Ao proceder a abordagem, foi constatado que a sacola continha entorpecentes.
Os três disseram que estavam na residência para prender um traficante, mas o delegado não atua na Grande Vitória, e sim em Piúma, litoral Sul do Estado. Os dois militares que acompanhavam o delegado estão afastados da corporação por problemas de saúde, o que levantou suspeita dos policiais que atenderam a ocorrência. Essa suposta operação, usada pelos três para justificar o caso, segundo apurou a reportagem da TV Gazeta, também não era do conhecimento das chefias da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com os envolvidos foram encontrados dez tabletes de maconha. Ao fazerem uma busca na residência, os policiais encontraram outros sete tabletes.
Durante o período em que os três estavam na Delegacia Regional de Vila Velha, os portões foram fechados e nenhum policial falou com a imprensa. Segundo a TV Gazeta, por volta das 21h30, o delegado deixou o local no banco do carona de um carro modelo Corolla, também sem falar com a imprensa.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que, após tomar ciência da ocorrência, na noite da última quarta-feira (27), determinou que as Corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar ficassem responsáveis pela apuração dos fatos. O delegado e os dois policiais militares prestaram esclarecimentos e foram liberados. As Corregedorias vão prosseguir com as apurações.
"Uma perícia foi realizada no veículo encontrado com o delegado e os policiais. Todas as provas estão sendo coletadas e os inquéritos policiais em andamento. Transparência, ética e compromisso com a sociedade sempre irão nortear as ações da Secretaria de Segurança Pública", garantiu a pasta.