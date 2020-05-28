Delegado e policiais militares detidos em Vila Velha são liberados

Exige investigação rigorosa a conduta de agentes da lei detidos na noite de quarta-feira (27), após serem flagrados saindo de uma casa com entorpecentes, em Vila Velha. Os três envolvidos alegam que participavam de uma operação, ignoradas por suas chefias. Os dois militares estavam de licença-médica, enquanto o delegado, lotado em Piúma, estava quase 100 quilômetros fora de sua área de atuação.

O caso não pode, absolutamente, continuar sob a nuvem da suspeição. Agentes da lei não estão acima das regras que prometeram zelar e fazer cumprir. Policiais nas ruas são a própria instituição que representam. Sendo assim, qualquer hipótese de desvio de conduta deve ser apurados com afinco pelas corregedorias das polícias Militar e Civil. A Secretaria de Segurança Pública prometeu transparência, ética e compromisso com a sociedade. É isso que se espera do Estado neste episódio. E nada menos.