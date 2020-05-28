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Investigados pela corregedoria

Delegado e policiais militares detidos em Vila Velha são liberados

Os três foram flagrados saindo de uma casa, em Vila Velha, com uma sacola contendo entorpecentes. Delegado é de Piúma e não atua na Grande Vitória. PMs estão afastados da corporação por problemas de saúde, o que levantou a suspeita dos policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 09:39

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 09:39

Tabletes de maconha foram encontrados em sacola
Tabletes de maconha foram encontrados em sacola Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
O delegado da Polícia Civil David de Santana Gomes e os soldados da Polícia Militar Juliano Araujo dos Santos e Cleyton Correia Gavi, detidos no bairro Morada do Sol, em Vila Velha, foram liberados após serem ouvidos na delegacia. As corregedorias das polícias vão investigar a conduta dos três.
Secretária Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou que, no início da noite, a Polícia Militar, via 190, foi acionada por um morador do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, alegando que havia uma residência sendo arrombada. Quando a Guarnição chegou ao local (veja o vídeo abaixo), se deparou com três homens saindo da casa com uma sacola, o delegado e os dois soldados. Ao proceder a abordagem, foi constatado que a sacola continha entorpecentes.
Delegado e Policiais Militares detidos em Vila Velha são liberados

SUPOSTA OPERAÇÃO

Os três disseram que estavam na residência para prender um traficante, mas o delegado não atua na Grande Vitória, e sim em Piúma, litoral Sul do Estado. Os dois militares que acompanhavam o delegado estão afastados da corporação por problemas de saúde, o que levantou suspeita dos policiais que atenderam a ocorrência. Essa suposta operação, usada pelos três para justificar o caso, segundo apurou a reportagem da TV Gazeta, também não era do conhecimento das chefias da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com os envolvidos foram encontrados dez tabletes de maconha. Ao fazerem uma busca na residência, os policiais encontraram outros sete tabletes.

DELEGADO DEIXOU DELEGACIA SEM COMENTAR

Durante o período em que os três estavam na Delegacia Regional de Vila Velha, os portões foram fechados e nenhum policial falou com a imprensa. Segundo a TV Gazeta, por volta das 21h30, o delegado deixou o local no banco do carona de um carro modelo Corolla, também sem falar com a imprensa.

O QUE DIZ A SESP SOBRE O CASO

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que, após tomar ciência da ocorrência, na noite da última quarta-feira (27), determinou que as Corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar ficassem responsáveis pela apuração dos fatos. O delegado e os dois policiais militares prestaram esclarecimentos e foram liberados. As Corregedorias vão prosseguir com as apurações.
"Uma perícia foi realizada no veículo encontrado com o delegado e os policiais. Todas as provas estão sendo coletadas e os inquéritos policiais em andamento. Transparência, ética e compromisso com a sociedade sempre irão nortear as ações da Secretaria de Segurança Pública", garantiu a pasta.

Sociedade exige apuração rigorosa

Exige investigação rigorosa a conduta de agentes da lei detidos na noite de quarta-feira (27), após serem flagrados saindo de uma casa com entorpecentes, em Vila Velha. Os três envolvidos alegam que participavam de uma operação, ignoradas por suas chefias. Os dois militares estavam de licença-médica, enquanto o delegado, lotado em Piúma, estava quase 100 quilômetros fora de sua área de atuação.  

O caso não pode, absolutamente, continuar sob a nuvem da suspeição. Agentes da lei não estão acima das regras que prometeram zelar e fazer cumprir. Policiais nas ruas são a própria instituição que representam. Sendo assim, qualquer hipótese de desvio de conduta deve ser apurados com afinco pelas corregedorias das polícias Militar e Civil. A Secretaria de Segurança Pública prometeu transparência, ética e compromisso com a sociedade. É isso que se espera do Estado neste episódio. E nada menos.

Opinião da Gazeta

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