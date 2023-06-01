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Crime em Pedro Canário

Defensoria pede R$ 1,3 milhão ao governo do ES para família de morto por PM

Órgão estadual solicita ainda danos materiais, como pensão mensal de dois terços do salário mínimo até quando o adolescente completaria 25 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2023 às 17:21

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 17:21

Carlos Eduardo Rebouças Barros morto por um policial
Carlos Eduardo Rebouças Barros (destaque) foi morto por um policial, em Pedro Canário Crédito: Reprodução
A Defensoria Pública do Espírito Santo ingressou, em maio, com uma ação indenizatória de R$ 1,3 milhão para a família de Carlos Eduardo Rebouças Barros, o adolescente que foi morto por um policial militar em Pedro Canário, no Norte do Estado. O caso, ocorrido em março, foi registrado por uma câmera segurança e mostra o jovem algemado, rendido por um policial armado e sendo executado em seguida.
A instituição solicita que o governo do Estado pague uma indenização por danos morais de até mil salários mínimos. Considerando o valor em vigor em 2023, de R$ 1.320, a indenização chegaria de R$ 1.320.000. Além disso, o órgão pede danos materiais, como pensão mensal, de dois terços do salário mínimo, até quando Carlos Eduardo completaria 25 anos – ele tinha 17 anos ao ser morto.
Outros pedidos são: pagamento de R$ 1.302, por despesas com funeral; e tratamento psicológico e psiquiátrico para a família.
A ação está em julgamento na Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. A ação foi ajuizada por meio do Núcleo de Direitos Humanos.
A Defensoria reiterou ainda que o caso reforça a importância da implantação de câmera de videomonitoramento nos uniformes dos policiais militares para garantir a segurança do cidadão e também dos agentes de segurança.

MPES denuncia policiais por falsificação 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou os militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente já rendido em Pedro Canário por falsificarem o boletim de ocorrência.
O MPES também denunciou os militares por fraude processual, por inobservância de lei (crime militar) e por abuso de autoridade. A denúncia foi recebida pela Justiça e os policiais denunciados respondem à ação penal, que segue em tramitação. Cinco PMs estão na denúncia.
O policial militar que efetuou os disparos contra o adolescente foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa.
Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos
Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais
Em março, o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, disse que os dois cabos e três soldados da corporação envolvidos na morte do adolescente poderiam responder por crime militar, caso tivessem alterado a cena do crime e o boletim de ocorrência.

Soltura

No início de maio, a Justiça concedeu alvará de soltura para quatro dos cinco policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do jovem. Apenas Thafny da Silva Fernandes, apontado como o autor do disparo, segue preso.
Wanderson Gonçalves Coutinho, Tallison Santos Teixeira, Samuel Barbosa da Silva Souza e Leonardo Jordão da Silva deixaram o presídio da Polícia Militar, no Quartel do Comando-Geral da corporação em Vitória. A informação foi confirmada à época pelo advogado deles, Fúlvio Trindade de Almeida.
O caso tramita em segredo de Justiça decretado pelo Juízo da Comarca de Pedro Canário e o MPES segue acompanhando o processo e adotando as medidas para obter a condenação do denunciado.
A Polícia Militar disse que o Inquérito Policial Militar (IPM) foi concluído. A parte criminal com relação ao homicídio será julgada pelo Tribunal do Júri em Pedro Canário.
Outros crimes militares serão julgados pela Auditoria Militar, devidamente denunciados pelo Ministério Público. Com relação à parte administrativa, o encerramento do IPM determinou a instauração de cinco Procedimentos Administrativos Demissionários. No momento os militares envolvidos na ocorrência estão à disposição do Conselho de Disciplina e afastados de suas funções.
Com informações do g1 ES
Defensoria pede 1,3 milhão de reais ao governo do ES para família de morto por PM

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