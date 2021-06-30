Criminosos invadem unidade e agridem adolescentes a pauladas em Cachoeiro

Um dos adolecentes foi socorrido ao UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

Três homens armados com revólveres e encapuzados invadiram uma unidade de acolhimento, destinado a adolescentes de 12 a 18 anos, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , e agrediram acolhidos com um pedaço de madeira. A invasão aconteceu na noite dessa segunda-feira (28). A invasão, segundo boletim registrado, teria sido um acerto de contas com dois jovens do espaço.

O caso aconteceu em uma casa de acolhimento, que é mantido pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar , um responsável pelo espaço contou que três homens pularam o muro do estabelecimento e agrediram com pedaços de madeira os dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos. O mais velho precisou ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, para receber atendimento médico.

Ainda de acordo com a polícia, após a agressão os bandidos fugiram e as vítimas não souberam dizer quem eram os invasores. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados.

A Guarda Civil Municipal também atuou no caso e, por segurança, permaneceu na sede do local durante toda a noite. Todos os 15 acolhidos do espaço foram transferidos para local não divulgado.