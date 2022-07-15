Criminosos invadem e roubam apartamento de família chinesa na Serra

Criminosos reviraram e roubaram apartamento de família chinesa na Serra Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Criminosos invadiram e roubaram o apartamento de uma família de chineses que mora em um condomínio no bairro Laranjeiras, na Serra , nesta quinta-feira (14). Eles fizeram refém a dona da casa, de 43 anos, deixando-a trancada no banheiro por mais de uma hora. Entre objetos pessoais e dinheiro, cerca de R$ 40 mil a R$ 50 mil foram roubados, como estima a vítima.

A mulher contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que havia saído mais cedo do trabalho porque estava passando mal. Ao chegar em casa e abrir a porta, ela foi surpreendida pelos criminosos, que chegaram a ameaçá-la de morte.

"Cheguei em casa, abri a porta, lá dentro tinham os ladrões. Ele pegou a arma, falou ‘vai no banheiro’, me trancou lá, falou para dar dinheiro, e que ia me matar, para eu dar dinheiro. Eu falei que não tinha dinheiro e ele falou ‘tem sim, se eu achar eu vou matar você, melhor você me dar, você sabe’", disse a dona de casa, sem se identificar.

A dona de casa ressaltou que grande parte do dinheiro roubado pelos criminosos era fruto de economias de cerca de cinco anos de trabalho do filho dela. Ela afirmou que o trio entrou pela portaria do condomínio.

Polícia Militar informou que a vítima contou que foi abordada por três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, quando entrava no apartamento dela. A corporação explica que o trio a trancou no banheiro e roubou vários objetos da casa. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi identificado.