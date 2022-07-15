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Prejuízo de R$ 50 mil

Criminosos invadem e roubam apartamento de família chinesa na Serra

A dona do apartamento chegou em casa do trabalho e deu de cara com os ladrões, que a trancaram no banheiro por mais de uma hora e a ameaçaram de morte
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jul 2022 às 13:00

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 13:00

Criminosos reviraram e roubaram apartamento de família chinesa na Serra
Criminosos reviraram e roubaram apartamento de família chinesa na Serra Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Criminosos invadiram e roubaram o apartamento de uma família de chineses que mora em um condomínio no bairro Laranjeiras, na Serra, nesta quinta-feira (14). Eles fizeram refém a dona da casa, de 43 anos, deixando-a trancada no banheiro por mais de uma hora. Entre objetos pessoais e dinheiro, cerca de R$ 40 mil a R$ 50 mil foram roubados, como estima a vítima.
A mulher contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que havia saído mais cedo do trabalho porque estava passando mal. Ao chegar em casa e abrir a porta, ela foi surpreendida pelos criminosos, que chegaram a ameaçá-la de morte.
"Cheguei em casa, abri a porta, lá dentro tinham os ladrões. Ele pegou a arma, falou ‘vai no banheiro’, me trancou lá, falou para dar dinheiro, e que ia me matar, para eu dar dinheiro. Eu falei que não tinha dinheiro e ele falou ‘tem sim, se eu achar eu vou matar você, melhor você me dar, você sabe’", disse a dona de casa, sem se identificar.
A dona de casa ressaltou que grande parte do dinheiro roubado pelos criminosos era fruto de economias de cerca de cinco anos de trabalho do filho dela. Ela afirmou que o trio entrou pela portaria do condomínio.
Polícia Militar informou que a vítima contou que foi abordada por três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, quando entrava no apartamento dela. A corporação explica que o trio a trancou no banheiro e roubou vários objetos da casa. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi identificado.
Polícia Civil apenas orientou que a vítima registre o boletim de ocorrência.

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