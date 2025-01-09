Criminoso rouba arma de vigilante da Ceasa em Cariacica; veja vídeo

Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta , o diretor técnico e operacional da Ceasa, José Mansur, explicou que após o crime, o suspeito atravessou a avenida em direção a um shopping e subiu em um ônibus.

“Ninguém foi atingido e a Ceasa tomou todas as providências, estamos com a PM trabalhando aqui dentro, fazendo todos os levantamentos. O mais importante é que o outro vigilante tentou fazer a segurança para que não houvesse uma tragédia. Há algum tempo tivemos um caso onde o vigilante foi alvejado, hoje ele não pode trabalhar e foi no mesmo lugar, no mesmo posto”, disse José Mansur.