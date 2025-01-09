Criminoso rouba arma de vigilante da Ceasa em Cariacica; veja vídeo

Um vigilante teve sua arma roubada cerca de uma hora após chegar para trabalhar na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (8). Imagens de câmera de segurança do local mostram o momento que o criminoso se aproxima da vítima, que está na portaria do local, e comete o crime (veja acima).
A gravação mostra que outro vigilante se aproxima e o suspeito atira duas e foge em seguida. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava entrando na Ceasa quando o tomou sua arma de fogo. No momento do roubo, eles chegaram a entrar em luta corporal, mas o vigilante não foi ferido. O suspeito não foi localizado.
Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o diretor técnico e operacional da Ceasa, José Mansur, explicou que após o crime, o suspeito atravessou a avenida em direção a um shopping e subiu em um ônibus.
“Ninguém foi atingido e a Ceasa tomou todas as providências, estamos com a PM trabalhando aqui dentro, fazendo todos os levantamentos. O mais importante é que o outro vigilante tentou fazer a segurança para que não houvesse uma tragédia. Há algum tempo tivemos um caso onde o vigilante foi alvejado, hoje ele não pode trabalhar e foi no mesmo lugar, no mesmo posto”, disse José Mansur.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito de Polícia de Cariacica que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos. A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.
Casos semelhantes
Em abril de 2023, um vigilante de 42 anos foi baleado três vezes e teve a arma roubada enquanto trabalhava na Ceasa-ES. A vítima trabalhava no local durante a madrugada e deixaria o trabalho às 6h, momento em que trocaria de turno com outro segurança.
O crime contra o vigilante foi cometido por dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles desceu da moto atirando na direção da vítima. Eles levaram apenas a arma dele e não chegaram a roubar outros pertences pessoais. Dois homens, identificados como Vinicius Marques de Oliveira, de 22 anos, e Esdras José de Oliveira, de 20, foram presos suspeitos do crime.
As prisões ocorreram cerca de dois meses após o crime, no dia 15 de junho de 2023. Conforme informou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, durante uma coletiva de imprensa realizada em junho daquele ano, o principal objetivo da dupla era roubar a arma de fogo da vítima.