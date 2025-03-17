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Conhecido da polícia

Criminoso que teve o irmão e a cunhada assassinados em Itapuã é preso

Além do mandado de prisão, Igor Yago Sarti Lourenço é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas; irmão e cunhada foram vítimas de um atentado há quase 5 anos

Publicado em 17 de Março de 2025 às 11:56

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 mar 2025 às 11:56
Um homem de 30 anos acusado de homicídio e com ligações com o tráfico de drogas foi preso na tarde de sábado (16), em Vila Velha. Igor Yago Sarti Lourenço foi abordado no bairro Santa Mônica após a Polícia Militar receber informações sobre a localização dele. Em 2020, o irmão e a cunhada de Igor foram assassinados em um atentado que, possivelmente, tinha ele como alvo.
Conforme boletim de ocorrência da PM, Igor estava em um carro modelo Prisma junto da companheira. Nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, ao consultar os sistemas de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapari. A companheira de Igor foi liberada. 
"Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar consultas no sistema, foi confirmado o mandado de prisão contra o suspeito. A namorada do indivíduo estava no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado com ela. O homem foi conduzido à 2ª Regional de Vila Velha", disse a PM em nota. 
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde teve um mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari pelo crime de homicídio, cumprido em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Irmão e cunhada assassinados

A prisão de Igor acontece quase cinco anos depois do assassinato de seu irmão, Krystyan Phillype Sarti Lourenço, e de sua cunhada, Thays Mendes Valerio, em 2020.
O casal foi morto a tiros dentro de um carro na Rua Machado de Assis, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência feito na época, testemunhas contaram que os disparos foram feitos por homens armados que fugiram logo depois.
Além disso, conta no documento que o alvo inicial do ataque poderia ser o próprio Igor, em um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas na região.
As polícias Civil e Militar também foram procuradas para mais informações sobre o crime, andamento das investigações e relação com o tráfico de drogas. Até o momento da publicação, não houve um retorno. 

Quase 10 anos depois de outra prisão

O histórico criminal de igor inclui suspeitas de envolvimento em outros crimes. Em 2015, ele chegou a ser preso sob acusação de integrar uma quadrilha que comandava o tráfico na região de Boa Vista, também em Vila Velha. Na época, matéria publicada pelo portal g1, levantou que contra ele havia três mandados de prisão em aberto contra ele.

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