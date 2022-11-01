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Jockey de Itaparica

Criança de 5 anos é intubada após acidente de carro em Vila Velha

O veículo de uma família foi atingido por um coletivo do Sistema Transcol, por volta das 18h30 desta segunda-feira (31). Outra pessoa também ficou ferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2022 às 22:11

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 22:11

Acidente deixou duas pessoas feridas no Jockey de Itaparica, em Vila Velha
Acidente deixou duas pessoas feridas no Jockey de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um ônibus e um carro na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, deixou duas pessoas feridas, incluindo uma criança de cinco anos que precisou ser intubada. O veículo da família foi atingido por um coletivo do Sistema Transcol, por volta das 18h30 desta segunda-feira (31).
Conforme informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o lado do carro onde a criança estava foi justamente o mais destruído. Por causa do impacto, o veículo rodou e foi parar em cima de uma ciclovia.
À reportagem, o motorista do ônibus disse que o coletivo e o carro de passeio seguiam no sentido do bairro Novo México. Afirmou ainda disse que acabou batendo sem querer no carro porque o veículo tentou cortar o ônibus. O semáforo estava aberto, segundo testemunhas.
No carro, também estavam o pai e o tio do menino, que dirigia o veículo. A criança foi socorrida e levada consciente para o Pronto Atendimento (PA) da Glória. Em seguida, foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória. A vítima não foi identificada
Criança de 5 anos é intubada após acidente de carro em Vila Velha
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, em nota, que "um motorista, que trafegava à esquerda, fez uma conversão proibida à direita" e acabou colidindo contra o ônibus. 

Nota da GVBus

"Segundo a empresa responsável pelo coletivo, no início da noite desta segunda-feira (31), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, o ônibus da linha 611 seguia pela Rodovia Darly Santos, sentido Terminal de Itaparica, quando um motorista, que trafegava à esquerda, fez uma conversão proibida à direita para acessar a Rua Coronel Otto Neto, mas acabou batendo com a lateral do carro na frente do coletivo.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas passageira do ônibus e outra ocupante do carro, e foram socorridas pelo SAMU.

A empresa enviou outro coletivo para seguir viagem"

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