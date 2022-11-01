Criança de 5 anos é intubada após acidente de carro em Vila Velha

"Segundo a empresa responsável pelo coletivo, no início da noite desta segunda-feira (31), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, o ônibus da linha 611 seguia pela Rodovia Darly Santos, sentido Terminal de Itaparica, quando um motorista, que trafegava à esquerda, fez uma conversão proibida à direita para acessar a Rua Coronel Otto Neto, mas acabou batendo com a lateral do carro na frente do coletivo.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas passageira do ônibus e outra ocupante do carro, e foram socorridas pelo SAMU.

A empresa enviou outro coletivo para seguir viagem"