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Menina de 5 anos

Criança conta para mãe que foi estuprada pelo ex-padrasto em Vila Velha

Menina revelou abuso para a mãe no domingo (19) e foi levada ao PA da Glória. Segundo a Polícia Civil, caso será investigado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 20:04
Uma menina de 5 anos contou para a mãe que foi estuprada pelo ex-padrasto, em um bairro de Vila Velha. O caso veio à tona neste domingo (19) quando a criança revelou o abuso e foi levada para o Pronto Atendimento (PA) da Glória.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada no início da madrugada. Militares foram até o bairro do crime, que não será revelado para preservar a identidade da menina, mas a criança já havia sido levada à unidade de saúde.
A PM disse que os policiais seguiram para o PA da Glória e, no local, a mãe confirmou o caso. A criança seria encaminhada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).
O suspeito do crime não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, "o fato será investigado por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
Denúncias de onde o criminoso está podem ser repassadas através do telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a mãe da menina, de 35 anos, revelou que soube da história quando voltou do supermercado. "Eu deixei ela na casa da minha irmã, embaixo. Ele (o ex) chegou bêbado, ela ouviu a voz dele e subiu para pegar o celular para assistir vídeos. Foi aí que ele abusou dela. Quando eu voltei para casa, ela pediu para ir ao banheiro e começou a chorar. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela contou. Foi a primeira vez que isso aconteceu", detalhou. 
Assim que ouviu o relato, a mãe já correu para o hospital. Nesse momento, o suspeito do crime fugiu. A menina recebeu alta e já está em casa.  O caso segue sob investigação da Polícia Civil. 

Atualização

21/06/2022 - 3:14
Após a publicação desta matéria, a mãe da criança procurou a reportagem e falou sobre o caso. O texto foi atualizado.
Criança conta para mãe que era estuprada pelo ex-padrasto em Vila Velha

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