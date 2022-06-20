Criança conta para mãe que foi estuprada pelo ex-padrasto em Vila Velha

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a mãe da menina, de 35 anos, revelou que soube da história quando voltou do supermercado. "Eu deixei ela na casa da minha irmã, embaixo. Ele (o ex) chegou bêbado, ela ouviu a voz dele e subiu para pegar o celular para assistir vídeos. Foi aí que ele abusou dela. Quando eu voltei para casa, ela pediu para ir ao banheiro e começou a chorar. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela contou. Foi a primeira vez que isso aconteceu", detalhou.