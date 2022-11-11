Corpo de homem é encontrado após moradores ouvirem tiros em Cariacica

O corpo de um homem foi encontrado em meio às pedras, em um local de difícil acesso, no bairro Aparecida, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (10) militares foram acionados após ouvirem disparos de arma de fogo na região.
Na manhã desta sexta, os moradores voltaram a acionar a polícia após encontrarem o corpo do homem. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o encontro de cadáver. A perícia foi acionada.
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o homem foi identificado apenas pelo primeiro nome, Fabiano, e foi atingido com mais de nove tiros. A família esteve no local e disse que o homem estava voltando do trabalho, que fica em Flexal, Cariacica, em uma região conhecida como Santa Rosa, quando foi sequestrado e levado até a região de Aparecida, onde foi executado. Após matar o homem, criminosos jogaram o corpo em uma ribanceira que tem cerca de 15 metros.
Pelas dificuldades de acesso da região, foi necessário ao menos sete bombeiros para conseguir tirar o corpo da ribanceira.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações.