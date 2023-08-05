Confusão por dívida termina com duas pessoas baleadas na Serra

Caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra, nessa sexta-feira (04) Crédito: Pixabay

Uma confusão por conta de uma dívida terminou com duas pessoas baleadas nesta sexta-feira (4), no bairro Novo Horizonte, Serra . O mesmo disparo feriu tanto a vítima, um homem de 34 anos, quanto o próprio suspeito, identificado como Lucas Coutinho de Jesus, de 19, após uma luta corporal dentro de uma oficina de refrigeração do bairro. O agressor foi detido e autuado por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o boletim policial, a vítima teria ido até o local cobrar a dívida – cujo teor não foi divulgado –, o que desagradou o dono do estabelecimento. Ele chamou o afilhado, Lucas Coutinho, para resolver a situação, que já apareceu armado e intimidando o homem. Os dois começaram a brigar e, em dado momento, um tiro foi disparado: a vítima ficou ferida na mão, enquanto a mesma bala também atingiu a perna do suspeito.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o pai de Lucas ainda agrediu o homem de 34 anos com uma barra de ferro. O jovem e a vítima andaram até uma unidade de saúde para procurar ajuda e, depois, foram transferidos para um hospital.

Ameaças e autuação

Policiais militares foram até o local onde tudo teria acontecido e constataram a presença de sangue dentro e fora do estabelecimento. Também localizaram a arma utilizada no crime, que foi apreendida.

Ainda segundo o boletim da PM, o suspeito não se intimidou com a presença dos policiais e proferiu diversas ameaças contra o homem, afirmando que "não aceitava que mexessem com a família dele" e que, posteriormente, iria matá-lo.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).