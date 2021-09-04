Condenado por tráfico: foragido da Justiça do Rio é preso na Serra

DHPP na Serra: equipe realizou prisão de bandido do Rio que estava escondido no bairro Novo Horizonte, na Serra Crédito: A Gazeta

“Ele é foragido do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e atua no tráfico de drogas do Complexo do Alemão. Ele foi condenado pela Justiça daquele Estado e estava escondido aqui no Espírito Santo. No ano de 2018, o detido foi preso transportando 1.500 munições de calibre .9mm para traficantes do Complexo do Alemão”, relatou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Os policiais capixabas realizaram a prisão após uma troca de informações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O acusado foi encontrado na residência que ele alugou, em Novo Horizonte, onde estava morando atualmente. No momento da abordagem ele não ofereceu resistência e nada de ilícito foi encontrado no imóvel.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana onde permanecerá à disposição da Justiça. Sua transferência para uma unidade prisional no Rio de Janeiro dependerá de decisão do Poder Judiciário daquele Estado.