Com poucos dias no ES, carioca é preso por traficar drogas no Caparaó

Após poucos dias no Estado, carioca é preso suspeito de traficar drogas no Caparaó Crédito: Divulgação/PM

Um carioca de 34 anos foi preso na última sexta-feira (05) com drogas em Muniz Freire , na região do Caparaó, após uma ação conjunta das Polícias Civil Militar do Espírito Santo. Recém-chegado ao Estado, ele estava usando uma casa abandonada e um terreno baldio como esconderijos.

A prisão foi realizada por policiais civis da delegacia de Muniz Freire e da equipe K9, no bairro Cachoeirinha. Os policiais militares realizaram buscas no local e descobriram que havia material para embalo de drogas dentro de uma sacola e, em outro ponto do terreno, encontraram um pote contendo 229 papelotes de cocaína, além de maconha e crack.

Os militares também foram à residência do morador recém-chegado e solicitaram acesso, entretanto, o morador não permitiu buscas na residência. Depois, o homem confirmou que veio do Rio de Janeiro e estava no Espírito Santo há cerca de 20 dias.

“Nossos policiais passaram a monitorar o suspeito e realizar levantamentos até que, na última sexta-feira, ele foi localizado na escadaria do bairro São Vicente”, explicou o titular da DP de Muniz Freire, delegado Bruno Alves.

Os policiais levantaram a informação de que ele estava escondendo drogas em uma casa abandonada, perto da escadaria. A equipe foi até o imóvel, onde encontrou embalagens de entorpecentes vazias, espalhadas pelo local.

“Nossos levantamentos apontaram que o indivíduo usava o imóvel abandonado para esconder entorpecentes, de modo que, se fosse abordado, não fosse flagrado com drogas. Mas as diligências empreendidas pelos policiais demonstraram claramente a ligação dele com as drogas encontradas pela PMES no dia 02 de maio. Inclusive, parte do entorpecente apreendido na sexta-feira tinha embalagens iguais ao material apreendido pela Polícia Militar dias antes”, relatou o delegado.