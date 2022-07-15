Com marcas de tiro, corpo de homem é achado em estrada de Itapemirim

O corpo de um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado caído em uma estrada de chão na localidade de Joacima, em Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (15). Apesar de o cadáver apresentar marcas de tiro, nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que havia o corpo de um homem caído "em um local ermo". Diante disso, a guarnição constatou um homicídio por arma de fogo e acionou a perícia. “Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato”, comunicou.
A Polícia Civil disse que o cadáver da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. Segundo a corporação, o homem já foi identificado, mas "a assessoria não tem autorização para passar" essa informação.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Itapemirim. "A população pode denunciar por meio do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade de forma gratuita e em qualquer município do Estado. O anonimato é garantido", reforçou.