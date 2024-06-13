Com apoio do Notaer, 10 suspeitos são presos em operação em Santa Teresa

Materiais foram apreendidos durante operação da PC em Santa Teresa; ação contou com apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta com o titular da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Christian Rios, todos os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, estavam com mandado de prisão decretado pelo juiz de Santa Teresa no inquérito que investiga o tráfico de drogas no município.

Ainda de acordo com o delegado, a quadrilha seria responsável pela morte de Haslan da Silva Bertoldo Ferreira, no dia 5 de abril deste ano. O homicídio ocorreu no Centro de Santa Teresa.

O delegado acrescentou que os suspeitos também seriam responsáveis pelas cenas de tortura praticadas contra uma mulher. No vídeo - que viralizou nas redes sociais, mas que não será divulgado pela reportagem de A Gazeta devido à gravidade das cenas -, é possível observar que um homem deixa um plástico quente pingando sobre as mãos da mulher. Ele diz para ela: "Você nunca mais vai roubar", e, logo em seguida, pede para que ela estenda a mão e deixe o plástico quente pingar sobre o membro.

A operação

Ao todo, as equipes policiais estiveram em casas nos bairros Aparecidinha, Alvorada, Jardim da Montanha e Dois Pinheiros, em Santa Teresa, onde foram encontrados, no total:

18 unidades de ecstasy, uma bucha, 14 papelotes, 19 tubos e 10 unidades de haxixe;

Três unidades de maconha;

21 pinos e quatro papelotes de cocaína;

14 tubos e 84 pedras de crack;

Simulacro de arma de fogo;

R$ 4.789,90 em espécie;

Um carro

No bairro Alvorada, em uma das residências em que as equipes estavam, um mandado de prisão foi cumprido contra uma mulher de 33 anos. No endereço, um homem de 21 anos também foi detido por estar em posse de um simulacro. Durante o cumprimento do mandado, os policiais foram informados de que um indivíduo, que também tinha um mandado de prisão decretado, estaria guardando entorpecentes em uma outra residência, na mesma rua. O suspeito de 24 anos foi localizado no referido endereço e conduzido à delegacia.

Ainda no bairro Alvorada, um mandado de busca e apreensão e outro de prisão foram cumpridos contra um homem de 26 anos. Com o apoio do cão farejador, diversos entorpecentes foram encontrados dentro de uma blusa de frio que estava em um dos quartos. Um homem de 21 anos, uma mulher de 25 e um adolescente de 16 também foram conduzidos. Em outra residência, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 44 anos.