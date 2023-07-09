Cinco são presos em operação contra o tráfico de drogas no Sul do ES

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão no município. Vinte e nove policiais participaram da operação, que também contou com a ajuda da cadela Alga, da patrulha canina. Ela auxiliou as equipes da Força Tática e Ronda Ostensiva a encontrar drogas escondidas em uma região de bananeiras.