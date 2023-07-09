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Em São José do Calçado

Cinco são presos em operação contra o tráfico de drogas no Sul do ES

Além das prisões, foram apreendidas drogas e munições; ação contou com 29 policiais e patrulha canina

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 19:12
Cinco suspeitos foram detidos em flagrante durante operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Sul do Estado. A ação aconteceu na manhã de sábado (8), no município de São José do Calçado e teve início por volta das 7h da manhã.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão no município. Vinte e nove policiais participaram da operação, que também contou com a ajuda da cadela Alga, da patrulha canina. Ela auxiliou as equipes da Força Tática e Ronda Ostensiva a encontrar drogas escondidas em uma região de bananeiras.
Durante a operação, foram apreendidos:
  • 25 buchas de maconha
  • 4 papelotes de cocaína
  • 7 pedras de crack
  • uma munição calibre 45
Os cinco suspeitos detidos em flagrante foram encaminhados para a delegacia do município. Um deles é o alvo do mandado de prisão que a operação visava cumprir.

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