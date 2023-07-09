Cinco são presos em operação contra o tráfico de drogas no Sul do ES

Cinco suspeitos foram detidos em flagrante durante operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Sul do Estado. A ação aconteceu na manhã de sábado (8), no município de São José do Calçado e teve início por volta das 7h da manhã.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão no município. Vinte e nove policiais participaram da operação, que também contou com a ajuda da cadela Alga, da patrulha canina. Ela auxiliou as equipes da Força Tática e Ronda Ostensiva a encontrar drogas escondidas em uma região de bananeiras.
Durante a operação, foram apreendidos:
- 25 buchas de maconha
- 4 papelotes de cocaína
- 7 pedras de crack
- uma munição calibre 45
Os cinco suspeitos detidos em flagrante foram encaminhados para a delegacia do município. Um deles é o alvo do mandado de prisão que a operação visava cumprir.