Cinco pessoas são presas suspeitas de desviar dinheiro de contas no ES

A polícia prendeu cinco pessoas suspeitas de desviar dinheiro de clientes de agências bancárias no Norte do Estado e também na Grande Vitória. Entre os presos, estão uma funcionária da agência do Banco do Brasil de Montanha, município do Norte do Espírito Santo. Os mandados de prisão foram cumpridos nesta segunda-feria (13) nos municípios de Vitória, Serra, Fundão e Montanha.
Segundo as investigações da polícia, a bancária passava informações privilegiadas de clientes ricos e, muitas vezes, idosos, a bandidos. De posse de dados pessoais e senhas, os bandidos faziam transferências de grandes quantias de dinheiro pessoalmente ou pela internet. O prejuízo, segundo as primeiras apurações, pode ser milionário.
Com a ajuda da funcionária, em Montanha, uma mulher se passou por uma idosa rica e conseguiu transferir uma grande quantia de dinheiro.
A bancária presa se chama Gizelle Lima Lopes Brito e foi detida na agência em que trabalhava na manhã desta segunda, de acordo com informações do marido dela à TV Gazeta. Após prestar depoimento na Delegacia Patrimonial de Vitória, ela foi encaminhada para um presídio.
Também foram presos Agrimal Alves Pereira, Samir Lima Damasceno e Deivid Manhaes Rogério, que foram transferidos ainda na segunda-feira para um presídio.
O advogado Gláucio Espíndola Gonçalves também foi detido na mesma operação. A polícia não informou qual era a participação dele nesse esquema. Após prestar depoimento na Delegacia Patrimonial de Vitória, ele foi transferido para o Quartel da Polícia Militar, por ser advogado.
BANCO DO BRASIL
Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informa que "está contribuindo para melhor apuração dos fatos. Assim que tiverem mais informações vão passar à imprensa".
Com informações da TV Gazeta