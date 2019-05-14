Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Golpe milionário

Cinco pessoas são presas suspeitas de desviar dinheiro de contas no ES

Entre os presos, estão uma funcionária da agência do Banco do Brasil e um advogado

Publicado em 

14 mai 2019 às 14:54

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 14:54

Entre os presos está uma funcionária do Banco do Brasil de Montanha Crédito: Reprodução/Google Street View
A polícia prendeu cinco pessoas suspeitas de desviar dinheiro de clientes de agências bancárias no Norte do Estado e também na Grande Vitória. Entre os presos, estão uma funcionária da agência do Banco do Brasil de Montanha, município do Norte do Espírito Santo. Os mandados de prisão foram cumpridos nesta segunda-feria (13) nos municípios de Vitória, Serra, Fundão e Montanha.
Segundo as investigações da polícia, a bancária passava informações privilegiadas de clientes ricos e, muitas vezes, idosos, a bandidos. De posse de dados pessoais e senhas, os bandidos faziam transferências de grandes quantias de dinheiro pessoalmente ou pela internet. O prejuízo, segundo as primeiras apurações, pode ser milionário.
> Trio é preso suspeito de aplicar golpe do bilhete premiado no ES
Com a ajuda da funcionária, em Montanha, uma mulher se passou por uma idosa rica e conseguiu transferir uma grande quantia de dinheiro.  
A bancária presa se chama Gizelle Lima Lopes Brito e foi detida na agência em que trabalhava na manhã desta segunda, de acordo com informações do marido dela à TV Gazeta. Após prestar depoimento na  Delegacia Patrimonial de Vitória, ela foi encaminhada para um presídio.
Crédito: Vitor Jubini
Também foram presos Agrimal Alves Pereira, Samir Lima Damasceno e Deivid Manhaes Rogério, que foram transferidos ainda na segunda-feira para um presídio.
> Vinte já foram presos pelo golpe da locadora no ES
O advogado Gláucio Espíndola Gonçalves também foi detido na mesma operação. A polícia não informou qual era a participação dele nesse esquema. Após prestar depoimento na Delegacia Patrimonial de Vitória, ele foi transferido para o Quartel da Polícia Militar, por ser advogado.
BANCO DO BRASIL
Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informa que "está contribuindo para melhor apuração dos fatos. Assim que tiverem mais informações vão passar à imprensa".
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Montanha reportagens Serra Banco do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados