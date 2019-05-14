Cinco pessoas são presas suspeitas de desviar dinheiro de contas no ES

Entre os presos está uma funcionária do Banco do Brasil de Montanha Crédito: Reprodução/Google Street View

A polícia prendeu cinco pessoas suspeitas de desviar dinheiro de clientes de agências bancárias no Norte do Estado e também na Grande Vitória . Entre os presos, estão uma funcionária da agência do Banco do Brasil de Montanha, município do Norte do Espírito Santo. Os mandados de prisão foram cumpridos nesta segunda-feria (13) nos municípios de Vitória, Serra, Fundão e Montanha.

Segundo as investigações da polícia, a bancária passava informações privilegiadas de clientes ricos e, muitas vezes, idosos, a bandidos. De posse de dados pessoais e senhas, os bandidos faziam transferências de grandes quantias de dinheiro pessoalmente ou pela internet. O prejuízo, segundo as primeiras apurações, pode ser milionário.

Com a ajuda da funcionária, em Montanha, uma mulher se passou por uma idosa rica e conseguiu transferir uma grande quantia de dinheiro.

A bancária presa se chama Gizelle Lima Lopes Brito e foi detida na agência em que trabalhava na manhã desta segunda, de acordo com informações do marido dela à TV Gazeta. Após prestar depoimento na Delegacia Patrimonial de Vitória, ela foi encaminhada para um presídio.

Crédito: Vitor Jubini

Também foram presos Agrimal Alves Pereira, Samir Lima Damasceno e Deivid Manhaes Rogério, que foram transferidos ainda na segunda-feira para um presídio.

O advogado Gláucio Espíndola Gonçalves também foi detido na mesma operação. A polícia não informou qual era a participação dele nesse esquema. Após prestar depoimento na Delegacia Patrimonial de Vitória, ele foi transferido para o Quartel da Polícia Militar, por ser advogado.

BANCO DO BRASIL

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informa que "está contribuindo para melhor apuração dos fatos. Assim que tiverem mais informações vão passar à imprensa".