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Em Viana

Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR 101

Homem de 59 anos foi atingido por um Vectra quando passava na altura do km 311,8, no sentido Guarapari; ele morreu no local
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 mai 2023 às 12:22

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 12:22

Desvio de tráfego na BR-101, nas proximidades da comunidade de Seringal (km 312)
O acidente que matou o ciclista ocorreu neste trecho da BR 101, em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um ciclista de 59 anos morreu, após ser atropelado por um Vectra, quando pedalava pela BR 101, em Viana. O acidente foi registrado às 19h15 deste sábado (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 311,8, na região de Seringal.  A vítima não foi identificada.
De acordo com informações do plantão da PRF, a dinâmica do acidente ainda será registrada pelo agente que fez a ocorrência. No momento, os dados disponíveis apontam que houve uma colisão entre o carro e um homem de bicicleta, que o ciclista morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. A comunicação da PC foi procurada para dar mais detalhes sobre a vítima, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno. 

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