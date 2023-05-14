Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR 101

Um ciclista de 59 anos morreu, após ser atropelado por um Vectra, quando pedalava pela BR 101, em Viana. O acidente foi registrado às 19h15 deste sábado (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 311,8, na região de Seringal. A vítima não foi identificada.
De acordo com informações do plantão da PRF, a dinâmica do acidente ainda será registrada pelo agente que fez a ocorrência. No momento, os dados disponíveis apontam que houve uma colisão entre o carro e um homem de bicicleta, que o ciclista morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. A comunicação da PC foi procurada para dar mais detalhes sobre a vítima, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.