Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR 101

De acordo com informações do plantão da PRF, a dinâmica do acidente ainda será registrada pelo agente que fez a ocorrência. No momento, os dados disponíveis apontam que houve uma colisão entre o carro e um homem de bicicleta, que o ciclista morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. A comunicação da PC foi procurada para dar mais detalhes sobre a vítima, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.