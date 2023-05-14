Homem é morto por dois atiradores no meio da rua em Vila Valério

Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Valério Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem foi baleado no meio da rua, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (13). Segundo informações da Polícia Militar , o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para ir ao local, mas foi constatado que a vítima já estava morta.

O nome e a idade do homem não foram informados pela polícia. Após serem acionados por moradores, militares estiveram no local, e encontraram a vítima caída no chão. Em seguida, o Samu foi chamado. O óbito foi confirmado e a Polícia Civil foi então acionada.

Segundo informações de moradores aos policiais, a vítima estava parada, com um homem próximo ao muro da Apae, quando começaram a discutir. Este suspeito teria efetuado os disparos contra a vítima que, mesma baleada, correu. Contudo, um outro suspeito também atirou contra a vítima.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.