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Após discussão

Homem é morto por dois atiradores no meio da rua em Vila Valério

Segundo informações de moradores aos policiais, a vítima foi baleada após discutir com um suspeito. Mesmo ferido, homem correu, mas foi atingido por tiros disparados por outro atirador
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 mai 2023 às 11:40

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 11:40

Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Valério
Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Valério Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem foi baleado no meio da rua, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (13). Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para ir ao local, mas foi constatado que a vítima já estava morta.
O nome e a idade do homem não foram informados pela polícia. Após serem acionados por moradores, militares estiveram no local, e encontraram a vítima caída no chão. Em seguida, o Samu foi chamado. O óbito foi confirmado e a Polícia Civil foi então acionada.
Segundo informações de moradores aos policiais, a vítima estava parada, com um homem próximo ao muro da Apae, quando começaram a discutir. Este suspeito teria efetuado os disparos contra a vítima que, mesma baleada, correu. Contudo, um outro suspeito também atirou contra a vítima.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Denuncias que ajudem na investigação do crime podem ser feitas de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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