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Capturado em Campos

Chefe do tráfico de drogas de Linhares é preso no Rio de Janeiro

Indivíduo de 29 anos estava foragido do sistema prisional e era investigado em diversos inquéritos de homicídio e tráfico de drogas em dois bairros da cidade
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 nov 2023 às 18:13

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 18:13

Homem de 29 anos estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas em bairros de Linhares
Homem de 29 anos estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas em bairros de Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro
Um homem de 29 anos, contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, expedido pela 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no Norte do Estado, foi preso nesta terça-feira (28) na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro
O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas no bairro Shell e na região conhecida como "Inferninho", no bairro Interlagos, ambos em Linhares. Ele é investigado em diversos inquéritos de homicídio e tráfico de drogas na delegacia linharense. 
Ele foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a PC do Espírito Santo, que conseguiram identificar a localização do foragido em uma rua do bairro Tocos, em Campos. O homem foi capturado quando estava em frente à residência onde se escondia, realizando reparos em uma construção.
Ele foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé (RJ), onde, segundo a Polícia Civil, permanece aguardando transferência para o sistema prisional.

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