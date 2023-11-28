Chefe do tráfico de drogas de Linhares é preso no Rio de Janeiro

Um homem de 29 anos, contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, expedido pela 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no Norte do Estado, foi preso nesta terça-feira (28) na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas no bairro Shell e na região conhecida como "Inferninho", no bairro Interlagos, ambos em Linhares. Ele é investigado em diversos inquéritos de homicídio e tráfico de drogas na delegacia linharense.
Ele foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a PC do Espírito Santo, que conseguiram identificar a localização do foragido em uma rua do bairro Tocos, em Campos. O homem foi capturado quando estava em frente à residência onde se escondia, realizando reparos em uma construção.
Ele foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé (RJ), onde, segundo a Polícia Civil, permanece aguardando transferência para o sistema prisional.