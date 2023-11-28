Chefe do tráfico de drogas de Linhares é preso no Rio de Janeiro

Homem de 29 anos estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas em bairros de Linhares

O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava foragido do sistema prisional e comandava o tráfico de drogas no bairro Shell e na região conhecida como "Inferninho", no bairro Interlagos, ambos em Linhares. Ele é investigado em diversos inquéritos de homicídio e tráfico de drogas na delegacia linharense.