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Menina de 13 anos

Homem é preso suspeito de abusar de prima da esposa em Venda Nova

Vítima contou à polícia que estava passando a noite na casa da prima dela, no interior do município, quando o crime ocorreu, no último final de semana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 nov 2023 às 13:16

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 13:16

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC
Um homem de 40 anos foi preso suspeito de ter abusado de uma menina de 13 anos em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã do último domingo (26). A vítima contou à polícia que estava passando a noite na casa de uma prima, quando teria sido abusada pelo marido da prima dela. O indivíduo foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.
A Polícia Civil disse que a adolescente morava na casa do irmão de 20 anos, pois a mãe era alcoólatra. No último fim de semana, na noite de sábado para domingo, o irmão teria deixado a menina pernoitar na casa da prima, que é casada.
Após meia-noite, a adolescente, a prima e o marido foram dormir, porém, o homem foi até o quarto da menina, com o pretexto de cobri-la, e, segundo relato da adolescente aos policiais, o homem teria passado a apalpar suas partes íntimas. Ela afirma que empurrou a mão do suspeito, declarando que não queria que ele progredisse com o ato. De maneira forçada, segundo ela, o indivíduo continuou o abuso e a menor falou que contaria tudo ao irmão.
Ele parou com a ação e seguiu para o quarto, onde estava a esposa. A adolescente declarou que, do quarto do casal, o homem passou a gritar palavras de conteúdo sexual e vulgar, o que causou ainda mais temor.
A menina ficou no quarto, com medo do homem, e disse que não teve como pedir ajuda a ninguém. Pela manhã, ela precisou aguardar a prima acordar para que pudesse relatar o caso, já que não poderia ir até o quarto do casal acordá-la, visto que o homem estava no cômodo.
A mulher teria acordado somente entre 9h e 10h. Foi neste momento que a vítima pode contar o ocorrido a prima e também a uma vizinha, que fez contato com a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. O homem recebeu voz de prisão na varanda da residência. O Conselho Tutelar foi acionado.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi  autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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