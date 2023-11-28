Homem é preso suspeito de abusar de prima da esposa em Venda Nova

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de ter abusado de uma menina de 13 anos em Venda Nova do Imigrante , na região Serrana do Espírito Santo, na manhã do último domingo (26). A vítima contou à polícia que estava passando a noite na casa de uma prima, quando teria sido abusada pelo marido da prima dela. O indivíduo foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil disse que a adolescente morava na casa do irmão de 20 anos, pois a mãe era alcoólatra. No último fim de semana, na noite de sábado para domingo, o irmão teria deixado a menina pernoitar na casa da prima, que é casada.

Após meia-noite, a adolescente, a prima e o marido foram dormir, porém, o homem foi até o quarto da menina, com o pretexto de cobri-la, e, segundo relato da adolescente aos policiais, o homem teria passado a apalpar suas partes íntimas. Ela afirma que empurrou a mão do suspeito, declarando que não queria que ele progredisse com o ato. De maneira forçada, segundo ela, o indivíduo continuou o abuso e a menor falou que contaria tudo ao irmão.

Ele parou com a ação e seguiu para o quarto, onde estava a esposa. A adolescente declarou que, do quarto do casal, o homem passou a gritar palavras de conteúdo sexual e vulgar, o que causou ainda mais temor.

A menina ficou no quarto, com medo do homem, e disse que não teve como pedir ajuda a ninguém. Pela manhã, ela precisou aguardar a prima acordar para que pudesse relatar o caso, já que não poderia ir até o quarto do casal acordá-la, visto que o homem estava no cômodo.

A mulher teria acordado somente entre 9h e 10h. Foi neste momento que a vítima pode contar o ocorrido a prima e também a uma vizinha, que fez contato com a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. O homem recebeu voz de prisão na varanda da residência. O Conselho Tutelar foi acionado.