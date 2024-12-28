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Chefe de tráfico do ES é preso no Norte do RJ após seis anos foragido

Marcos Paulo Domiciano Sellos, conhecido como Cassilha, é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da Praia do Morro e de Muquiçaba, em Guarapari

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2024 às 20:07
Marcos Paulo Oliveira Domiciano Sellos, conhecido como Cassilha, foi preso em Campos, no Rio de Janeiro
Marcos Paulo foi preso em Campos. Com ele, foram apreendidas armas, munições e impressoras 3D para fabricação de armas Crédito: PCRJ/Divulgação
Apontado pela Polícia Civil como um dos líderes do tráfico de drogas da Praia do Morro e de Muquiçaba, em Guarapari, Marcos Paulo Oliveira Domiciano Sellos, conhecido como Cassilha, de 28 anos, foi preso na manhã deste sábado (28) em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro. Ele estava foragido há seis anos, mas continuava dominando o tráfico na região, inclusive sendo mandante de diversos ataques a tiros contra rivais na cidade do litoral do Espírito Santo, de acordo com a PC.
Ele tinha três mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, das Comarcas da Serra e de Guarapari, e pela Justiça Federal de Belo Horizonte (MG).
Marcos Paulo foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa e moeda falsa.
A prisão em flagrante e o cumprimento de mandados de prisão preventiva foram feitos por policiais civis da 146ª Delegacia de Guarus, distrito de Campos, coordenados pelo delegado titular Carlos Augusto Guimarães, em um trabalho integrado com a Polícia Civil do Espírito Santo e com a equipe da Polícia Militar do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Travessão de Campos.
De acordo com a PM do Rio de Janeiro, o suspeito foi capturado na zona rural do bairro Guandu, em Campos dos Goytacazes, em um local que funcionava como fábrica clandestina de armas.
Com Marcos Paulo, foram encontradas armas de fogo, munições e impressoras 3D utilizadas para fabricação de armas. A polícia informou que o indivíduo capturado é ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), um dos braços do Comando Vermelho (CV) no Espírito Santo.
Mesmo foragido, a polícia do Rio de Janeiro, informou que o criminoso é responsável por enviar drogas e armas da região de Campos dos Goytacazes (RJ) para Guarapari (ES), em ação denominada como tráfico interestadual de armas e munições.
Após a captura, Marcos Paulo foi conduzido para a 146ª DP e, após serem cumpridos os procedimentos de rotina, será encaminhado ao sistema prisional para que fique à disposição da Justiça para a audiência de custódia.

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