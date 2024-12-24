Operação prende cinco pessoas e apreende drogas em Castelo

Operação prende cinco pessoas em Castelo e apreende drogas Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Castelo , no Sul do Espírito Santo, deflagrada na última sexta-feira (20) e divulgada nesta terça (24) prendeu cinco pessoas e apreendeu cocaína, THC, maquininhas de cartão, três cadernos com anotações do tráfico e até kits para usuários de maconha. Em um dos casos, segundo a Polícia Civil, crime era praticado na presença de crianças.

A ação, com foco no bairro Aracuí, foi o resultado de uma investigação da delegacia de Castelo e cumpriu três mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, na casa de um homem de 26 anos, os policiais encontraram 1,3 kg de cocaína, além de maconha, nove unidades de THC, R$ 4.820 em dinheiro, celulares, maquininhas de cartão, três cadernos com anotações do tráfico, dois kits para usuários de maconha e duas aves.

Ele foi preso flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena, pois praticava o crime na presença de duas crianças.

Já na residência de um jovem de 18 anos foram apreendidos pinos de cocaína, maconha, um papel com anotações sobre o tráfico e uma balança de precisão. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico majorado, por praticar o crime ao lado de uma escola infantil.

Outro rapaz de 21 anos foi autuado por tráfico de drogas majorado por participação de adolescente e associação para o tráfico. Ele dividia o quarto com sua namorada, uma adolescente, de 16 anos, que foi apreendida e autuada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda no bairro Aracuí, outro homem de 26 anos foi preso após uma denúncia anônima. Na casa, havia uma bolsa com 5 kg de maconha, crack, cocaína, dois objetos explosivos não identificados, um soco inglês, cinco adagas, oito bombinhas, uma mochila camuflada, um porta-cantil e uma balança de precisão.

Contra ele, de acordo com a polícia, havia ainda um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante. Um homem que possuía um mandado de prisão por furto também acabou preso.