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Operação Black Route

Celulares e eletrônicos avaliados em mais de R$ 1 milhão são apreendidos no ES

A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de Colatina, Guarapari e Vila Velha, em lojas de equipamentos eletrônicos

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 16:47

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 nov 2024 às 16:47
A carga apreendida é avaliada em mais de R$ 1 milhão
A carga apreendida é avaliada em mais de R$ 1 milhão Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Mais de 250 aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos – estimados em mais de R$ 1 milhão – foram apreendidos nessa quinta-feira (28) em uma operação, denominada Black Route, realizada pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo. O objetivo é o combate ao desvio de equipamentos eletrônicos e sonegação fiscal.
A operação denominada Black Route foi realizada de forma conjunta pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo
A operação denominada Black Route foi realizada de forma conjunta pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de Colatina, Guarapari e Vila Velha, em lojas de equipamentos eletrônicos. Os produtos foram encaminhados à Receita Estadual do Espírito Santo para realização dos procedimentos padrões. 
O crime de descaminho (desvio) prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, multa, apreensão da mercadoria, perda dos bens, além de sanções administrativas. Já o crime de sonegação fiscal prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa.

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