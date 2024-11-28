Celulares e eletrônicos avaliados em mais de R$ 1 milhão são apreendidos no ES

Mais de 250 aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos – estimados em mais de R$ 1 milhão – foram apreendidos nessa quinta-feira (28) em uma operação, denominada Black Route, realizada pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo. O objetivo é o combate ao desvio de equipamentos eletrônicos e sonegação fiscal.
A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de Colatina, Guarapari e Vila Velha, em lojas de equipamentos eletrônicos. Os produtos foram encaminhados à Receita Estadual do Espírito Santo para realização dos procedimentos padrões.
O crime de descaminho (desvio) prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, multa, apreensão da mercadoria, perda dos bens, além de sanções administrativas. Já o crime de sonegação fiscal prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa.