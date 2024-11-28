Celulares e eletrônicos avaliados em mais de R$ 1 milhão são apreendidos no ES

A carga apreendida é avaliada em mais de R$ 1 milhão Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Mais de 250 aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos – estimados em mais de R$ 1 milhão – foram apreendidos nessa quinta-feira (28) em uma operação, denominada Black Route, realizada pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo. O objetivo é o combate ao desvio de equipamentos eletrônicos e sonegação fiscal.

A operação denominada Black Route foi realizada de forma conjunta pela Polícia Federal e a Receita Estadual do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de Colatina, Guarapari e Vila Velha, em lojas de equipamentos eletrônicos. Os produtos foram encaminhados à Receita Estadual do Espírito Santo para realização dos procedimentos padrões.