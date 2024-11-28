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Suspeita de furtar farmácia dá soco em PM durante abordagem em Vila Velha

Momento em que mulher comete agressão contra o policial militar foi gravado por testemunhas no bairro Vale Encantado, na última quarta-feira (27)

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2024 às 10:11
Uma mulher de 33 anos foi detida após furtar uma farmácia e ainda dar um soco no rosto do policial militar que tentava detê-la, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na última quarta-feira (27). O momento da agressão foi registrado em vídeo por testemunhas (confira acima). 
O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que a mulher levou dois produtos de cabelo (de cerca de 100 reais, no total) e dois desodorantes. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Quando os agentes chegaram, a suspeita estava com as filhas de cinco e 12 anos. Ela não quis deixar os policiais olharem a bolsa da menina mais velha, momento em que começou a dar empurrões e xingar os militares. 
Logo em seguida ela deu o soco no rosto de um deles, como mostra o vídeo acima. É aí que a suspeita, identificada como Ranyelle Vieira Nunes, acaba conduzida para o compartimento de segurança da viatura e levada para a delegacia. As filhas dela foram deixadas sob os cuidados de uma tia. Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por injúria, furto, resistência e desacato. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional. 

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