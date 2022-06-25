Casal é rendido por grupo armado e tem moto levada em Vila Velha

Um casal que estava parado em um ponto da Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 21h de sexta-feira (24), foi rendido e ameaçado por um grupo armado, incluindo dois adolescentes. A polícia perseguiu o carro onde estavam as vítimas e dois suspeitos por 5 quilômetros até conseguir deter os adolescentes, que estavam com armas falsas.
Uma mulher de 38 anos e um jovem de 19 anos estavam dentro do carro. Ela chegou até o local no veículo que sofreu a tentativa de roubo. Ele foi de moto, que ficou estacionada nas proximidades. No momento em que o grupo armado chegou, formado por quatro pessoas, a moto foi levada por dois deles. Os outros dois, que são adolescentes, entraram no carro.
Depois da perseguição por Vila Velha, o casal contou que estava sofrendo um assalto. Com os adolescentes, foram encontradas duas armas falsas.
A Polícia Civil informou que os adolescentes vão responder por ato infracional semelhante ao crime de roubo qualificado. Eles foram levados para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.
A moto foi apreendida, segundo a polícia. Mas os responsáveis pelo roubo não foram encontrados.