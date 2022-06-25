Casal é rendido por grupo armado e tem moto levada em Vila Velha

Uma mulher de 38 anos e um jovem de 19 anos estavam dentro do carro. Ela chegou até o local no veículo que sofreu a tentativa de roubo. Ele foi de moto, que ficou estacionada nas proximidades. No momento em que o grupo armado chegou, formado por quatro pessoas, a moto foi levada por dois deles. Os outros dois, que são adolescentes, entraram no carro.