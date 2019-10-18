Casal é preso suspeito de vender documentos falsos para saque de FGTS no ES

Um casal foi preso por suspeita de vender comprovantes de residência falsos para pessoas que buscavam fazer cadastro para a liberação do FGTS para vítimas da chuva, em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). O caso aconteceu em um shopping que fica no bairro Jockey. O benefício é destinado a moradores prejudicados pelo temporal que atingiu a cidade em maio. Os suspeitos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

"Eles estavam vendendo documentos falsos. Para sacar o FGTS, no caso de chuvas, é necessário que as pessoas comprovem que suas casas foram afetadas e comprove que ela mora naquele local. Essa comprovação é feita por um documento, que pode ser uma conta paga de luz, água e telefone. Essas pessoas estavam com uma máquina produzindo documentos de pagamento de contas de água e luz e vendendo para essas pessoas, que dolosamente ou por uma necessidade qualquer, estavam comprando esses documentos para juntar aos demais e fazer o saque do FGTS. As pessoas que estão falsificando cometem um crime e essas pessoas que estão comprando os documentos também estão cometendo um crime", comentou o secretário de Defesa Social, Emmerich Júnior.