Casal é preso com 27 kg de haxixe 'ice pack' no freezer em Guarapari

"Acreditamos que, com essa prisão, diminuiremos a presença desse tipo de droga em Piúma, uma vez que o principal fornecedor desse tóxico foi tirado de circulação"

O delegado explicou que o haxixe 'ice pack' é uma variação criada em laboratório, que contém maior concentração de THC (principal componente da maconha). O quilo da substância chega a ser comercializado por traficantes por R$ 150 mil.