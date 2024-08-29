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Tráfico

Casal é preso com 27 kg de haxixe 'ice pack' no freezer em Guarapari

Além da droga, a Polícia Civil apreendeu dois carros, R$ 24 mil e dólares; prisão e apreensões ocorreram em uma casa de alto padrão, na quarta-feira (28)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2024 às 11:09

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 11:09

Polícia Civil apreende 27 quilos de haxixe em Guarapari
Polícia Civil apreende 27 quilos de haxixe em Guarapari Crédito: Polícia Civil
A Polícia Civil apreendeu 27 kg de haxixe do tipo 'ice pack' armazenados em um freezer em uma casa de alto padrão em Guarapari, durante uma operação na quarta-feira (28). Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso por tráfico e associação ao tráfico. Além da droga, foram apreendidos R$ 24 mil em espécie, dólares e dois carros. A Gazeta apurou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nesta quinta-feira (29), em audiência de custódia. 
Responsável pela operação, o delegado de Piúma, David de Santana Gomes, contou que a ação foi resultado de investigações após prisões recentes de outros traficantes na região. O casal preso, segundo ele, vinha sendo investigado pela especialização na comercialização de haxixe em municípios do Sul do Espírito Santo.
"Acreditamos que, com essa prisão, diminuiremos a presença desse tipo de droga em Piúma, uma vez que o principal fornecedor desse tóxico foi tirado de circulação"
David de Santana Gomes - Delegado de Piúma
O delegado explicou que o haxixe 'ice pack' é uma variação criada em laboratório, que contém maior concentração de THC (principal componente da maconha). O quilo da substância chega a ser comercializado por traficantes por R$ 150 mil.
A Polícia Civil disse que o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, e a mulher, ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

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