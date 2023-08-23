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Dentro de carro

Casal é alvo de emboscada e homem é executado com 19 tiros em Cariacica

Mulher de 29 anos, que estava no carona, foi baleada com nove tiros e levada para um hospital; quando PMs chegaram ao local, veículo estava dentro de um valão, no bairro Boa Sorte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 13:02

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 13:02

Casal foi alvo de emboscada e homem foi morto em Cariacica
Casal foi alvo de emboscada e homem foi morto em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Um casal que estava de carro, saindo da casa de um amigo no bairro Boa Sorte, em Cariacica, foi alvo de uma emboscada no início da madrugada desta quarta-feira (23). Yuri Pereira de Freitas, de 23 anos, que dirigia o carro, foi executado com 19 tiros. A mulher de 29 anos, que estava no carona, foi baleada com nove disparos e socorrida e levada para um hospital. Quando policiais militares chegaram ao local, o carro estava dentro de um valão, com perfurações na lataria.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no bairro. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas contaram que dois homens saíram do meio do mato e começaram a atirar contra o veículo. O motorista perdeu o controle da direção e caiu no valão.
Yuri Pereira de Freitas, que dirigia o carro, foi morto com 19 tiros
Yuri Pereira de Freitas, que dirigia o carro, foi morto com 19 tiros Crédito: Arquivo pesssoal
Após a chegada do Corpo de Bombeiros, o corpo do motorista foi retirado do carro. Segundo a Polícia Militar, a mulher, também vítima dos tiros, foi socorrido com vida por populares para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
Ainda segundo a TV Gazeta, a mulher passou por uma cirurgia e está internada em estado grave na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A família afirmou que a vítima não tem ligação com o crime e trabalha como consultora em uma ótica. O nome dela não foi informado.
Casal foi alvo de emboscada e homem foi morto em Cariacica
Local onde o casal foi surpreendido por tiros, no bairro Boa Sorte, em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues
A polícia acredita que Yuri era o alvo dos atiradores. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora o sistema prisional capixaba, informou que não há registro no nome do jovem.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o fim da manhã desta quarta (23) nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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