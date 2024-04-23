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Jacaraípe

Casal é agredido em praça da Serra e homem acaba morrendo

Os dois foram agredidos a pauladas sob acusação de que jovem teria assaltado uma loja na região
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

23 abr 2024 às 13:00

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 13:00

Um homem de 29 anos morreu e uma mulher ficou ferida após serem agredidos a pauladas em uma praça de Jacaraípe, na Serra, na noite de segunda-feira (22). 
A mulher de 39 anos, que é companheira do jovem que acabou morto, disse à Polícia Militar que estava na praça Encontro das Águas com Dionísio Ambrozzio Neto quando foram surpreendidos por um grupo que começou a agredi-los com pedaços de madeira. Segundo ela, os agressores acusavam Dionísio de ter assaltado uma loja no bairro.
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, não há no boletim da Polícia Militar a comprovação de que realmente houve um assalto e a Polícia Civil não confirmou se há relação entre as acusações e a morte de Dionísio. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que tanto a vítima quanto a companheira não possuem passagem pelo sistema prisional.
O casal foi socorrido e levado ao Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra, mas Dionísio acabou morrendo menos de uma hora depois. A companheira dele foi internada, consciente.
O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até a publicação, ninguém foi detido.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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