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Novo Horizonte

Carro com 4 jovens é alvo de tiros e rapaz acaba baleado na Serra

Quando jovens passavam pela praça de Novo Horizonte, na Serra, veículo foi atingido por tiros e um dos ocupantes foi baleado na nuca na madrugada deste domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2023 às 12:34

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 12:34

Um carro com quatro jovens, ao passar pela praça de Novo Horizonte, na Serra, foi atingido por tiros e um dos ocupantes foi baleado na nuca. A confusão aconteceu na madrugada deste domingo (28), quando o veículo fazia um contorno no local. Após ser atingido pelos disparos, o automóvel ficou desgovernado e acabou batendo em duas motos. Não há informações de onde vieram os disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 
Um rapaz de 19 anos foi atingido por um tiro na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. No carro, ainda havia três jovens, sendo que dois deles, inclusive o motorista, conseguiram fugir.
O terceiro jovem também tentou deixar o local, mas foi impedido por populares que estavam na praça. Segundo informações da TV Gazeta, ele foi espancado por motoqueiros que tiveram as motos atingidas pelo carro desgovernado.
Testemunhas disseram que o motorista e os três passageiros são de Chácara Parreiral, também na Serra, e que estariam na região ameaçando moradores de Novo Horizonte. O crime pode ter sido motivado por conta da rivalidade entre os bairros.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

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