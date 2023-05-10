Jovem morre após ser baleado por ocupantes de carro em Vila Velha

Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado por suspeitos a bordo de um carro em Vale Encantado, Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (10). Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
A Polícia Militar informou que, quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sendo levada por moradores até o Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia. A viatura foi na frente, abrindo caminho.
O jovem chegou a receber os primeiros atendimentos, mas morreu na unidade. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por três suspeitos que estavam a bordo de um veículo; eles fugiram logo após os disparos.
O nome da vítima ou motivação para o crime não foram divulgados. Em nota, a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A vítima, do sexo masculino, evoluiu a óbito e o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal em Vitória".