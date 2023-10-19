Carga de dinheiro mobiliza forças policiais e interdita trânsito em Vitória

Na tarde desta quinta-feira (19), o Banco Central realizou uma operação de valores em Vitória. A Guarda Municipal de Vitória foi uma das instituições que participaram da operação, disponibilizando uma equipe de 13 batedores e duas viaturas do Grupo Tático Operacional e (GTO), que abriram as vias e bloquearam ruas transversais para a passagem do comboio de carros de valores do Aeroporto de Vitória até ao Centro de Vitória. A interdição total da Avenida Princesa Isabel foi necessária para a segurança do transporte e transbordo do dinheiro para o banco.