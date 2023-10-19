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Transporte de valores

Carga de dinheiro mobiliza forças policiais e interdita trânsito em Vitória

Um comboio policial escolta dois caminhões de uma empresa de segurança e transporte de valores no Centro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 out 2023 às 15:43

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 15:43

Uma escola policial chama a atenção de quem passa pelo Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (19). Viaturas da Guarda Municipal da Capital, da Polícia Rodoviária Federal, do Batalhão de Missões Especiais (BME) e, até mesmo, helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) escoltam dois caminhões de uma empresa de segurança e transporte de valores até a agência do Banco do Brasil, que fica na Praça Pio XVII.
Os dois sentidos da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar, ficaram interditados nas proximidades da agência bancária até as 15h45.
Operação de escolta complica trânsito no Centro de Vitória nesta quinta-feira (19)
Operação de escolta complica trânsito no Centro de Vitória nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução | Waze
A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda de Vitória para mais informações em relação ao transporte de valores. O Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen) também foram acionados.

A Guarda | Na íntegra

Na tarde desta quinta-feira (19), o Banco Central realizou uma operação de valores em Vitória. A Guarda Municipal de Vitória foi uma das instituições que participaram da operação, disponibilizando uma equipe de 13 batedores e duas viaturas do Grupo Tático Operacional e (GTO), que abriram as vias e bloquearam ruas transversais para a passagem do comboio de carros de valores do Aeroporto de Vitória até ao Centro de Vitória. A interdição total da Avenida Princesa Isabel foi necessária para a segurança do transporte e transbordo do dinheiro para o banco.

Banco do Brasil | Na íntegra

BB não comenta por questões de segurança. Informações sobre policiamento e trânsito podem ser fornecidas apenas pelos respectivos órgãos locais.

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