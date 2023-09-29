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Operação para transportar coração muda trânsito e chama atenção em Vitória

Guarda Municipal abriu caminho em várias ruas da Capital, para fazer com que o órgão chegasse o mais rápido possível ao Aeroporto de Vitória. De lá, foi transportado para São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 18:38

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:38

Agentes organizam trânsito para passagem de ambulância com órgão
Agentes organizam trânsito para passagem de ambulância com órgão Crédito: Reprodução | Fracncismar Caloffi
Quem espera por um órgão na fila de transplantes tem pressa. E para ajudar nessa batalha contra o relógio, a Guarda Municipal de Vitória realizou uma operação especial pelas ruas da Capital, na tarde dessa quinta-feira (28): fazer um coração doado chegar o mais rápido possível ao aeroporto. 
A operação começou no Hospital São Lucas, no Forte São João, de onde partiu uma ambulância com o órgão. Cinco motos e duas viaturas do Grupamento Tático Operacional (GTO) foram acionadas para acompanhá-la.
No percurso, as viaturas abriram caminho entre carros, enquanto as motos fechavam ruas adjacentes. Giroflex e sirenes alertavam aos motoristas que havia urgência. A ambulância percorreu 11 quilômetros e, em apenas sete minutos, o coração chegou em segurança ao primeiro destino, o Aeroporto de Vitória.
A "encomenda mais que especial" era aguardada por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com destino à cidade de Campinas, em São Paulo. Ao chegar no local, o coração foi levado até um hospital para ser transplantado. 
Operação para transportar coração muda trânsito e chama atenção em Vitória

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