Operação para transportar coração muda trânsito e chama atenção em Vitória

Agentes organizam trânsito para passagem de ambulância com órgão Crédito: Reprodução | Fracncismar Caloffi

Quem espera por um órgão na fila de transplantes tem pressa. E para ajudar nessa batalha contra o relógio, a Guarda Municipal de Vitória realizou uma operação especial pelas ruas da Capital, na tarde dessa quinta-feira (28): fazer um coração doado chegar o mais rápido possível ao aeroporto.

A operação começou no Hospital São Lucas, no Forte São João, de onde partiu uma ambulância com o órgão. Cinco motos e duas viaturas do Grupamento Tático Operacional (GTO) foram acionadas para acompanhá-la.

No percurso, as viaturas abriram caminho entre carros, enquanto as motos fechavam ruas adjacentes. Giroflex e sirenes alertavam aos motoristas que havia urgência. A ambulância percorreu 11 quilômetros e, em apenas sete minutos, o coração chegou em segurança ao primeiro destino, o Aeroporto de Vitória.

A "encomenda mais que especial" era aguardada por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com destino à cidade de Campinas, em São Paulo. Ao chegar no local, o coração foi levado até um hospital para ser transplantado.