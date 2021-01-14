Caminhonete é apreendida com mais de 400 kg de cabos furtados em Vitória

Uma caminhonete foi apreendida pela Guarda Municipal com mais de 400 kg de cabos de cobre da rede elétrica que foram furtados embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória . A apreensão ocorreu por volta das 7h40 desta quinta-feira (14). Três homens e uma mulher foram detidos e serão encaminhados à Delegacia Patrimonial.

A Guarda Municipal abordou a caminhonete Chevrolet S10 após receber uma denúncia anônima de uma testemunha que viu o veículo sendo carregado com o material furtado, próximo à Ponte da Passagem.

Os agentes seguiram o carro e interceptaram a caminhonete na avenida Marechal Campos, dando ordem de parada aos suspeitos em frente ao Hospital Santa Rita, na região de Maruípe.

De acordo com a Guarda Municipal, não houve resistência por parte dos detidos e os suspeitos pararam o veículo assim que receberam a ordem de parada. Também foram apreendidos dinheiro em espécie (cerca de R$ 1,2 mil) e aparelhos de celular. Segundo a Guarda, a quantidade de cobre apreendido pesa entre 400 e 500kg.

"Os suspeitos relataram que que foram contratados apenas para fazer o transporte dos cabos, que eles levariam para Cariacica. Disseram que receberam R$ 200 para fazer esse transporte", contou o agente Pratti, da Guarda Municipal de Vitória