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Quatro detidos

Caminhonete é apreendida com mais de 400 kg de cabos furtados em Vitória

A Guarda Municipal abordou a caminhonete Chevrolet S10 após receber uma denúncia anônima de que o veículo sendo carregado com o material furtado. Três homens e uma mulher foram detidos e serão encaminhados à Delegacia Patrimonial
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 jan 2021 às 09:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:51

Uma caminhonete foi apreendida pela Guarda Municipal com mais de 400 kg de cabos de cobre da rede elétrica que foram furtados embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória. A apreensão ocorreu por volta das 7h40 desta quinta-feira (14). Três homens e uma mulher foram detidos e serão encaminhados à Delegacia Patrimonial.
A Guarda Municipal abordou a caminhonete Chevrolet S10 após receber uma denúncia anônima de uma testemunha que viu o veículo sendo carregado com o material furtado, próximo à Ponte da Passagem.
Os agentes seguiram o carro e interceptaram a caminhonete na avenida Marechal Campos, dando ordem de parada aos suspeitos em frente ao Hospital Santa Rita, na região de Maruípe.

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De acordo com a Guarda Municipal, não houve resistência por parte dos detidos e os suspeitos pararam o veículo assim que receberam a ordem de parada. Também foram apreendidos dinheiro em espécie (cerca de R$ 1,2 mil)  e aparelhos de celular. Segundo a Guarda, a quantidade de cobre apreendido pesa entre 400 e 500kg. 
"Os suspeitos relataram que que foram contratados apenas para fazer o transporte dos cabos, que eles levariam para Cariacica. Disseram que receberam R$ 200 para fazer esse transporte", contou o agente Pratti, da Guarda Municipal de Vitória
Os quatro suspeitos e o material furtado foram levados inicialmente para Delegacia Regional de Vitória, mas serão encaminhados para a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, onde o caso será investigado pela Polícia Civil. Até a puublicação desta reportagem, os suspeitos ainda não tinham sido ouvidos na Delegacia.

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