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Esposa estava junto

Caminhoneiro é rendido e bandidos levam carga de leite no Sul do ES

O assalto aconteceu na BR 101, na noite de segunda-feira (23), enquanto a Eco 101 prestava socorro à vítima, que estava com o caminhão quebrado na estrada

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 16:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 out 2023 às 16:21
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Após o roubo, os indivíduos fugiram e não foram localizados, segundo a PM Crédito: Fernando Madeira
Um caminhoneiro e a esposa foram rendidos e tiveram a carga de caixas de leite roubada, na BR 101, na altura do distrito de São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, Sul do Estado, na noite de segunda-feira (23). O assalto aconteceu enquanto a Eco101 prestava apoio ao homem, que estava com o caminhão quebrado na estrada. 
Segundo o registro da Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada para ir até um posto de combustíveis, às margens da rodovia federal, para atender as vítimas. No pátio do estabelecimento, o caminhoneiro contou que o veículo dele apresentou defeito, momento em que acionou a concessionária da via.
Durante o atendimento da Eco101, três carros, com aproximadamente dez suspeitos armados, anunciaram o assalto e levaram várias caixas de leite que estavam no caminhão. Após o roubo, os indivíduos fugiram e não foram localizados, segundo a PM.
A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia. Quando a equipe da PM chegou para atender ao chamado, nenhum funcionário da Eco101 estava mais no local.

Investigações

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as vítimas devem registrar a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.
Já a Eco101 informou, por nota, que equipes foram acionadas às 20h26 da segunda-feira (23) para atender uma ocorrência envolvendo uma carreta no km 437, em Mimoso do Sul. Por se tratar de ocorrência policial, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. 
A Gazeta procurou a PRF para mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

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