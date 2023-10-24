Caminhoneiro é rendido e bandidos levam carga de leite no Sul do ES

Após o roubo, os indivíduos fugiram e não foram localizados, segundo a PM Crédito: Fernando Madeira

Um caminhoneiro e a esposa foram rendidos e tiveram a carga de caixas de leite roubada, na BR 101 , na altura do distrito de São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, Sul do Estado, na noite de segunda-feira (23). O assalto aconteceu enquanto a Eco101 prestava apoio ao homem, que estava com o caminhão quebrado na estrada.

Segundo o registro da Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada para ir até um posto de combustíveis, às margens da rodovia federal, para atender as vítimas. No pátio do estabelecimento, o caminhoneiro contou que o veículo dele apresentou defeito, momento em que acionou a concessionária da via.

Durante o atendimento da Eco101, três carros, com aproximadamente dez suspeitos armados, anunciaram o assalto e levaram várias caixas de leite que estavam no caminhão. Após o roubo, os indivíduos fugiram e não foram localizados, segundo a PM.

A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia. Quando a equipe da PM chegou para atender ao chamado, nenhum funcionário da Eco101 estava mais no local.

Investigações

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as vítimas devem registrar a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.

Já a Eco101 informou, por nota, que equipes foram acionadas às 20h26 da segunda-feira (23) para atender uma ocorrência envolvendo uma carreta no km 437, em Mimoso do Sul. Por se tratar de ocorrência policial, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.