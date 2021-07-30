Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Câmera flagra homem furtando aparelhos de medição de glicose em farmácia de Vila Velha
Veja vídeo

Câmera flagra homem furtando aparelhos de medição de glicose em farmácia de Vila Velha

Para que os funcionários e outros clientes não percebessem o furto, ele utilizava um panfleto para esconder as mãos

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:33

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:33
Homem aparece usando panfleto para esconder as mãos no momento em que furta aparelhos em farmácia
Homem aparece usando panfleto para esconder as mãos no momento em que furta aparelhos em farmácia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi preso nesta quinta-feira (28) por furtar aparelhos de medição de glicose em uma farmácia de Vila Velha. O homem foi flagrado e abordado por uma testemunha dos furtos no momento em que havia acabado de furtar mais um estabelecimento, no bairro Itapuã. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Imagens de câmeras do circuito interno de segurança registraram os furtos no estabelecimento. Os vídeos mostram que o homem chegou a entrar até três vezes na mesma farmácia e se aproximou do balcão, onde estavam os aparelhos. Para que os funcionários e outros clientes não percebessem o furto, ele utilizava um panfleto para esconder as mãos.
De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, o homem já teria furtado pelo menos quatro farmácias da região.
Ele foi facilmente reconhecido, pois suas imagens passaram a circular entre comerciantes e moradores de Vila Velha após os furtos começarem a ocorrer.
"Eu já estava há muito tempo monitorando ele e aí eu vi pela foto do telefone as imagens e percebi que ele já ia para outra farmácia. Foi lá que eu consegui segurar ele. Essa já é a quarta vez que ele furtou as farmácias da região. Das outras vezes ele conseguiu furtar porque não tinha ninguém monitorando. Todos os funcionários estavam ocupados, então ele aproveitava isso", relatou.
O nome do preso não foi divulgado.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Operação contra furtos de animais prende seis comerciantes em Linhares

Polícia Civil investiga furtos em sepulturas de São José do Calçado

Entenda a estratégia de Vitória para evitar apagões por furto de fios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados