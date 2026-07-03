Cachorro é morto a tiro por motociclista em Cachoeiro de Itapemirim

Um cachorro foi morto com um tiro na cabeça após perseguir a moto de um policial civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na terça-feira (1°) no bairro Rui Pinto Bandeira.





A Polícia Militar disse que foi acionada pelo próprio oficial, que atua na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele relatou que seguia para casa de motocicleta, acompanhado da esposa, quando o cão avançou sobre eles. Em seguida, um tiro foi disparado para tentar conter o possível ataque.





Ainda conforme o registro da PM, um tutor do animal disse que, antes do disparo, o motociclista chegou a dar alguns chutes para tentar afastar o cão, mas sem sucesso. A testemunha também afirmou que o cachorro tinha o hábito de correr atrás de moradores que passavam pelo local, mas que se tratava de uma brincadeira.





A arma do policial civil, dois carregadores e 25 munições foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o homem de 37 anos foi ouvido na delegacia e liberado pois não havia elementos que justificassem a prisão em flagrante.