AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do ES

Cachorro é morto a tiro por motociclista em Cachoeiro de Itapemirim

O homem, que é policial civil e por isso estava armado, alegou que disparou na direção do chão para evitar um ataque; já os tutores afirmaram que animal estaria brincando

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 14:18

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 jul 2026 às 14:18
Cachorro Zeus morreu após ser atingido com um tiro na cabeça em Cachoeiro
Cachorro Zeus morreu após ser atingido com um tiro na cabeça em Cachoeiro Montagem | Arquivo pessoal

Um cachorro foi morto com um tiro na cabeça após perseguir a moto de um policial civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na terça-feira (1°) no bairro Rui Pinto Bandeira. 


A Polícia Militar disse que foi acionada pelo próprio oficial, que atua na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele relatou que seguia para casa de motocicleta, acompanhado da esposa, quando o cão avançou sobre eles. Em seguida, um tiro foi disparado para tentar conter o possível ataque.


Ainda conforme o registro da PM, um tutor do animal disse que, antes do disparo, o motociclista chegou a dar alguns chutes para tentar afastar o cão, mas sem sucesso. A testemunha também afirmou que o cachorro tinha o hábito de correr atrás de moradores que passavam pelo local, mas que se tratava de uma brincadeira. 


A arma do policial civil, dois carregadores e 25 munições foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o homem de 37 anos foi ouvido na delegacia e liberado pois não havia elementos que justificassem a prisão em flagrante.

O que diz a tutora

Rosimere Lira é tutora do cachorro Zeus e afirma que ele costumava correr atrás de motocicletas e pular nas pessoas para brincar, comportamento que poderia parecer uma tentativa de ataque. Segundo a versão dela, o caso ocorreu perto de crianças que ficaram emocionalmente abaladas com a situação. 


Ela nega que o cão tenha tentado atacar o casal e diz que a morte abalou profundamente a família, especialmente o filho mais novo. Zeus vivia com eles há sete anos, desde que foi adotado quando ainda era um filhote. O relato do boletim registrado pela Polícia Militar foi feito pelo marido de Rosimere.

O que diz o policial civil

Procurado pela reportagem da TV Gazeta Sul, o policial civil afirmou que o animal tentou o atacar e que, após tentar acelerar para fugir, agiu para proteger a si mesmo e a esposa "amparado pelo estado de necessidade". 


O homem alegou que não tinha intenção de matar o cachorro e que o disparo foi feito em direção ao chão para não colocar ninguém em risco. Além disso, afirmou que o tiro aconteceu distante das crianças e que foi ele mesmo quem acionou a Polícia Militar após o ocorrido. Ele preferiu não ser identificado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Neto agride avó ao ser questionado por faltar à escola em Vila Velha

Imagem de destaque

Eleições 2026: de inaugurações a nomeações, veja o que passa a ser proibido a partir de sábado (4)

Ricardo Ferraço entrega trecho da ES-230

Ricardo Ferraço corre e realiza inaugurações no limite do prazo eleitoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar ES Sul Cachoeiro de Itapemirim Tiro cachorro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Além do sabor: como o som e a crocância dos alimentos ajudam a combater a seletividade infantil
Imagem de destaque
Comprar um imóvel nos EUA é mais fácil do que muita gente imagina
Imagem de destaque
5 rituais para afastar a inveja da sua vida e fortalecer sua energia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados