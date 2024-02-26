Cachorro da raça Pitbull é morto a tiro em ação da PM na Serra

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes foram ao bairro para verificar uma informação de que suspeitos estariam traficando drogas. Quando chegaram lá, um homem de 21 anos tentou fugir por uma escada, indo em direção ao segundo andar de uma casa, mas foi detido. Na residência os agentes encontraram 64 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 12 pedras de crack, 225 bolas de haxixe e R$ 68,50.

"Durante as diligências na Rua Sabará, um dos policiais foi perseguido por um cão de grande porte da raça Pitbull em meio à via, que fugiu de uma casa próxima. O animal estava sem coleira e desobedeceu às ordens de parada do militar. O fato levou o policial a um disparo de arma de fogo. Os fatos foram testemunhados por uma mulher que informou que por diversas vezes via aquele cão amedrontar os que por ali passavam, sem coleira e solto pela rua. O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional do município", completou a PM.