Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Divinópolis

Cachorro da raça Pitbull é morto a tiro em ação da PM na Serra

Moradores afirmam que animal estava dentro de uma casa, e corporação diz que cachorro estava solto na rua; conduta será investigada pela Corregedoria da Polícia Militar

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2024 às 13:14
Um cachorro da raça Pitbull foi morto com um tiro durante uma ação da Polícia Militar no bairro Divinópolis, na Serra, na tarde de domingo (25). Em vídeos gravados no local (confira acima), moradores afirmaram que o cão estava dentro da casa, e que os agentes teriam entrado no imóvel. Já a corporação alega que o animal estava solto na rua e avançou nos policiais. 
Em nota, a Polícia Militar disse que equipes foram ao bairro para verificar uma informação de que suspeitos estariam traficando drogas. Quando chegaram lá, um homem de 21 anos tentou fugir por uma escada, indo em direção ao segundo andar de uma casa, mas foi detido. Na residência os agentes encontraram 64 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 12 pedras de crack, 225 bolas de haxixe e R$ 68,50. 
"Durante as diligências na Rua Sabará, um dos policiais foi perseguido por um cão de grande porte da raça Pitbull em meio à via, que fugiu de uma casa próxima. O animal estava sem coleira e desobedeceu às ordens de parada do militar. O fato levou o policial a um disparo de arma de fogo. Os fatos foram testemunhados por uma mulher que informou que por diversas vezes via aquele cão amedrontar os que por ali passavam, sem coleira e solto pela rua. O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional do município", completou a PM. 
Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, com um suspeito de 21 anos conduzido pela Polícia Militar. O detido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Uma cópia do procedimento foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que seja apurada a conduta dos militares envolvidos na ocorrência". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Serra Animais Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados