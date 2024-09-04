CAC é preso no RJ por revender munições para facção que atua no ES

Um homem investigado por comprar munições legalmente e revender para uma facção criminosa do Bairro da Penha, em Vitória
, foi preso na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro
, em uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) nesta quarta-feira (4). O indivíduo tinha o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e aproveitava-se das facilidades para revender as mercadorias. No último dia 23, ele já havia sido alvo de uma operação e teve o registro de CAC suspenso
. Agora, foi alvo de um mandado de prisão temporária. O nome do investigado não foi informado.
Conforme a Ficco/ES, a operação contou com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, ambos expedidos pela 10ª Vara Criminal de Vitória, no âmbito do combate ao tráfico de armas. No dia 23 de agosto, durante a Operação Opportunitas
, foram cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão.
A investigação revelou que as lideranças de uma facção criminosa do Bairro da Penha mantinham conexão com o CAC, morador do Estado do Rio de Janeiro. Ele era o responsável pelo envio das munições ao Espírito Santo.
Ao longo da apuração do caso, foi confirmado que o homem adquiria as munições conforme exigido pela legislação. No entanto, revendia os materiais e os enviava para o Espírito Santo. As armas dele foram recolhidas durante a operação. O homem será responsabilizado por integrar a organização criminosa e por tráfico de armas.
De acordo com a Ficco, as investigações continuam para identificar possíveis outros compradores de munição. A polícia descobriu que o homem comprou mais de 62 mil munições no período de 2 anos.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.