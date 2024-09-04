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Tráfico de armas

CAC é preso no RJ por revender munições para facção que atua no ES

No último dia 23, ele já havia sido alvo de uma operação e teve o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) suspenso; Doze fuzis e pistolas foram apreendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2024 às 10:23

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 10:23

Um homem investigado por comprar munições legalmente e revender para uma facção criminosa do Bairro da Penha, em Vitória, foi preso na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) nesta quarta-feira (4). O indivíduo tinha o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e aproveitava-se das facilidades para revender as mercadorias. No último dia 23, ele já havia sido alvo de uma operação e teve o registro de CAC suspenso. Agora, foi alvo de um mandado de prisão temporária. O nome do investigado não foi informado.
Conforme a Ficco/ES, a operação contou com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, ambos expedidos pela 10ª Vara Criminal de Vitória, no âmbito do combate ao tráfico de armas. No dia 23 de agosto, durante a Operação Opportunitas, foram cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão.
A investigação revelou que as lideranças de uma facção criminosa do Bairro da Penha mantinham conexão com o CAC, morador do Estado do Rio de Janeiro. Ele era o responsável pelo envio das munições ao Espírito Santo.
CAC é preso e tem 12 armas apreendidas em Niterói, no Rio de Janeiro
CAC é preso e tem 12 armas apreendidas em Niterói, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Polícia Federal
Ao longo da apuração do caso, foi confirmado que o homem adquiria as munições conforme exigido pela legislação. No entanto, revendia os materiais e os enviava para o Espírito Santo. As armas dele foram recolhidas durante a operação. O homem será responsabilizado por integrar a organização criminosa e por tráfico de armas.
Foram apreendidas:
  • 8 pistolas (de calibres 9mm, .380 e .40)
  • 2 revólveres (calibre .38)
  • 2 fuzis (calibre 556)
  • 31 carregadores de diversos tipos e calibres
  • Mais de 1.000 munições, também de calibres distintos (556, 9mm, .380 e .40)
  • Aparelhos celulares
De acordo com a Ficco, as investigações continuam para identificar possíveis outros compradores de munição. A polícia descobriu que o homem comprou mais de 62 mil munições no período de 2 anos.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

O que é um CAC?

Um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) é uma pessoa que, no Brasil, está habilitada a ter e usar armas de fogo para atividades específicas, como colecionar, praticar tiro esportivo ou caçar, de acordo com a legislação vigente. Os CACs têm um regime especial de regulamentação que permite a posse e o uso de armas sob condições específicas. Para ter o registro de CAC, a pessoa precisa ter, necessariamente, atestado de antecedentes criminais, curso de formação sobre armas e passar por avaliação psicológica.

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