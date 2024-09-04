CAC é preso no RJ por revender munições para facção que atua no ES

Um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) é uma pessoa que, no Brasil, está habilitada a ter e usar armas de fogo para atividades específicas, como colecionar, praticar tiro esportivo ou caçar, de acordo com a legislação vigente. Os CACs têm um regime especial de regulamentação que permite a posse e o uso de armas sob condições específicas. Para ter o registro de CAC, a pessoa precisa ter, necessariamente, atestado de antecedentes criminais, curso de formação sobre armas e passar por avaliação psicológica.