Um homem de 38 anos foi preso após agredir uma mulher, desobedecer ordem de abordagem da Polícia Militar e tentar agredir os policiais na tarde de terça-feira (3), em Itapuã, Vila Velha . Contra Genilson Assis Ressurreição também havia um mandado de prisão pelo crime de estupro, expedido pela 2ª Vara Criminal de Teixeiras de Freitas, na Bahia

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , os militares, que são alunos soldados da PM, foram abordados por uma mulher que disse estar sendo agredida pelo suspeito, que vinha na direção dela.

Os militares deram voz de abordagem ao homem, que resistiu. Foi quando o indivíduo partiu para cima dos agentes. Em um vídeo (veja acima) é possível ver quando o suspeito tenta atingir um dos policiais com o cone de sinalização. Os militares chegam a usar taser para conter Genilson, que cai no chão.

Consta ainda no boletim de ocorrência que, mesmo detido, o suspeito continuava resistindo e se debatendo no chão. Foi solicitado apoio de outras viaturas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), pois Genilson bateu a cabeça em uma caçamba de entulhos durante a abordagem.

Genilson foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde recebeu atendimento médico.

Your browser does not support the audio element. Foragido é preso após agredir mulher e atacar PMs em Itapuã, Vila Velha

A mulher vítima de agressão não quis registrar ocorrência contra o suspeito, mas, em consultas no sistema, a PM encontrou um mandado de prisão contra Genilson, que foi cumprido. Além disso, segundo a Polícia Civil, ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) por resistência à ação policial.