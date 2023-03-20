Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Briga termina com duas pessoas esfaqueadas dentro de bar em Ibatiba

Para a polícia, a proprietária do estabelecimento contou que o agressor desferiu facadas em "quem viu pela frente"; suspeito confessou o crime após ser detido

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:49

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 mar 2023 às 16:49
Uma briga, na tarde desse domingo (19), terminou com um homem e uma mulher esfaqueados e com ferimentos graves enquanto estavam em um bar localizado no Centro, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo a proprietária do estabelecimento, o autor do crime desferiu facadas contra quem estivesse na frente dele.
A proprietária do bar disse à polícia que todos estavam ali, no estabelecimento, bebendo e que o acusado começou a discutir com um indivíduo; depois, ele teria saído do local, retornado com uma faca em mãos e realizado os golpes. 
Em nota, a corporação informou que testemunhas relataram aos militares que o suspeito teria brigado com a amante na rua, mas não tinha desavença com as duas pessoas atingidas. Buscas foram feitas até que a polícia encontrou o homem escondido em uma casa, no Centro. Ele foi detido e contou o que tinha feito.

Acusado confessa crime

"O homem relatou que estava no bar, por volta das 15h, e depois foi para outro estabelecimento, onde estava bebendo com um conhecido. Após uma conversa, que o suspeito disse não se recordar do que se tratava, foi iniciado um desentendimento. Então, ele foi em casa, pegou a faca e voltou para o bar, dando uma facada na primeira vítima, de sexo masculino e em seguida na mulher, que teria entrado na frente", divulgou a polícia. 
Segundo a PM, as vítimas foram levadas, inicialmente, para o Pronto Atendimento de Ibatiba e, após os primeiros procedimentos, foram encaminhadas para o Hospital de Venda Nova do Imigrante. Uma das vítimas foi golpeada na barriga e no joelho e, de acordo com informações da equipe médica de plantão, ela está estado grave. Já a outra ficou com uma fratura exposta na perna esquerda.
Polícia Civil (PC) informou que o suspeito, 40 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Ele foi autuado, duas vezes, pelo crime de tentativa de homicídio e, depois, encaminhado ao presídio.

Veja Também

Suspeitos abandonam carro e moto e fogem para mata em Ibatiba

Homem é preso por importunação sexual e ameaça a mulheres em Ibatiba

Homem é descoberto por furtar energia elétrica em motel de Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó crime Ibatiba Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados