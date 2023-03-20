Briga termina com duas pessoas esfaqueadas dentro de bar em Ibatiba

Uma briga, na tarde desse domingo (19), terminou com um homem e uma mulher esfaqueados e com ferimentos graves enquanto estavam em um bar localizado no Centro, em Ibatiba , na Região do Caparaó. Segundo a proprietária do estabelecimento, o autor do crime desferiu facadas contra quem estivesse na frente dele.

A proprietária do bar disse à polícia que todos estavam ali, no estabelecimento, bebendo e que o acusado começou a discutir com um indivíduo; depois, ele teria saído do local, retornado com uma faca em mãos e realizado os golpes.

Em nota, a corporação informou que testemunhas relataram aos militares que o suspeito teria brigado com a amante na rua, mas não tinha desavença com as duas pessoas atingidas. Buscas foram feitas até que a polícia encontrou o homem escondido em uma casa, no Centro. Ele foi detido e contou o que tinha feito.

Acusado confessa crime

"O homem relatou que estava no bar, por volta das 15h, e depois foi para outro estabelecimento, onde estava bebendo com um conhecido. Após uma conversa, que o suspeito disse não se recordar do que se tratava, foi iniciado um desentendimento. Então, ele foi em casa, pegou a faca e voltou para o bar, dando uma facada na primeira vítima, de sexo masculino e em seguida na mulher, que teria entrado na frente", divulgou a polícia.

Segundo a PM, as vítimas foram levadas, inicialmente, para o Pronto Atendimento de Ibatiba e, após os primeiros procedimentos, foram encaminhadas para o Hospital de Venda Nova do Imigrante. Uma das vítimas foi golpeada na barriga e no joelho e, de acordo com informações da equipe médica de plantão, ela está estado grave. Já a outra ficou com uma fratura exposta na perna esquerda.