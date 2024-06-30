Briga entre amigos por causa de dívida termina em morte na Serra

O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, conversou com testemunhas, que contaram como tudo aconteceu. Elas disseram que o suspeito — que não teve o nome divulgado — chamou Sidiclei na porta de casa e os dois começaram a discutir sobre uma dívida. Em um dado momento, o agressor deu um soco na vítima, que caiu. Depois, o homem deu uma facada na coxa de Sidiclei.