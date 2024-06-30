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Jardim Bela Vista

Briga entre amigos por causa de dívida termina em morte na Serra

Homem de 41 anos chegou a ser levado para uma UPA, mas não resistiu à facada que levou; testemunhas disseram que suspeito é amigo de infância da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2024 às 10:50

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 10:50

Sidiclei Santos Pereira Oliveira, de 41 anos, morto após briga na Serra
Sidiclei Santos Pereira Oliveira, de 41 anos, morto após briga na Serra Crédito: Acervo familiar
Uma discussão por causa de dívida acabou em tragédia no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, no sábado (30). Sidiclei Santos Pereira Oliveira, de 41 anos, levou um soco e uma facada na perna, de um amigo de infância, e não resistiu aos ferimentos.
O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, conversou com testemunhas, que contaram como tudo aconteceu. Elas disseram que o suspeito — que não teve o nome divulgado — chamou Sidiclei na porta de casa e os dois começaram a discutir sobre uma dívida. Em um dado momento, o agressor deu um soco na vítima, que caiu. Depois, o homem deu uma facada na coxa de Sidiclei.
Ferido, ele continuou falando e andando, mesmo com dificuldade. Vizinhos levaram Sidiclei de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, porém, minutos após dar entrada, ele não resistiu aos ferimentos. 
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, Sidiclei já trabalhou na Câmara de Vereadores da Serra. Ele deixou dois filhos. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".

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