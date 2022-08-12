Bois são mortos e carne é furtada em propriedade de Vargem Alta

Quatro bois foram mortos em uma propriedade de São José da Fruteira, em Vargem Alta, no Sul do Estado. Os criminosos levaram a carne e deixaram as carcaças no local. O fato aconteceu na manhã de sexta-feira (12).
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 11h por um solicitante. Ele disse ter localizado quatro bois mortos na propriedade dele. “De acordo com o homem, os animais teriam sido mortos durante a madrugada”, divulgou, em nota, a PM.
Segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido no local. “A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado”, comunicou.
A Polícia Civil disse, em nota, que o fato não chegou ao conhecimento da corporação. Contudo, orienta que as vítimas registrem a ocorrência em uma delegacia ou realizando o registro por meio da Delegacia Online, para que, assim, possa tomar conhecimento do caso e iniciar as investigações.
Além disso, destaca que a população pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", afirmou.