Bandidos invadem igreja no ES, furtam dinheiro e espalham hóstias pelo chão

Objetos da sacristia ficaram espalhados pelo local. Crédito: Internauta

Uma Igreja Católica, localizada no bairro Cristovão Colombo, em Vila Velha, foi invadida e furtada durante a madrugada desta terça-feira (18). Na ocasião, o sacrário foi arrombado, invasores levaram uma quantia em dinheiro e roupas.

Segundo a comunicação da paróquia, por meio de nota, todas as medidas cabíveis estão sendo realizadas para a solução do ocorrido. Também foi posicionada que os membros da comunidade são contra qualquer ato de violência, depredação e intolerância religiosa.

O caso foi informado à Polícia Militar, que foi até o local e constatou o arrombamento.