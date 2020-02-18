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Polícia

Bandidos invadem igreja no ES, furtam dinheiro e espalham hóstias pelo chão

A quantia levada não foi informada. Além do dinheiro, foram furtadas peças de roupa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 19:22

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 19:22

Objetos da sacristia ficaram espalhados pelo local. Crédito: Internauta
Uma Igreja Católica, localizada no bairro Cristovão Colombo, em Vila Velha, foi invadida e furtada durante a madrugada desta terça-feira (18). Na ocasião, o sacrário foi arrombado, invasores levaram uma quantia em dinheiro e roupas. 
Segundo a comunicação da paróquia, por meio de nota, todas as medidas cabíveis estão sendo realizadas para a solução do ocorrido. Também foi posicionada que os membros da comunidade são contra qualquer ato de violência, depredação e intolerância religiosa.
O caso foi informado à Polícia Militar, que foi até o local e constatou o arrombamento. 

Igreja é arrombada em Vila Velha

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