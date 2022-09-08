Bandidos invadem brechó infantil e levam roupas em Vitória

Dois criminosos invadiram um brechó infantil na madrugada desta quinta-feira (8) em Bento Ferreira, Vitória, e furtaram produtos da loja. Câmeras de monitoramento registraram a invasão e as imagens serão repassadas à polícia para a investigação do caso.
Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a invasão ocorreu por volta das 3 horas. Foi nesse momento que as câmeras captaram a movimentação dos dois suspeitos, que quebraram a porta de vidro e saquearam o estabelecimento, levando roupas infantis e um carrinho de bebê.
Os donos contaram que chegaram à loja às 5h e acionaram a Polícia Militar. Eles vão repassar as imagens para ajudar na investigação policial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações do g1ES