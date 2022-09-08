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Em Bento Ferreira

Bandidos invadem brechó infantil e levam roupas em Vitória

Dois suspeitos foram filmados quebrando o vidro da loja na madrugada desta quinta-feira (8); as imagens serão entregues à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 13:50

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 13:50

Dois criminosos invadiram um brechó infantil na madrugada desta quinta-feira (8) em Bento Ferreira, Vitória, e furtaram produtos da loja. Câmeras de monitoramento registraram a invasão e as imagens serão repassadas à polícia para a investigação do caso. 
Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a invasão ocorreu por volta das 3 horas. Foi nesse momento que as câmeras captaram a movimentação dos dois suspeitos, que quebraram a porta de vidro e saquearam o estabelecimento, levando roupas infantis e um carrinho de bebê. 
Bandidos invadem brechó infantil e levam roupas em Vitória
Bandidos invadem brechó infantil e levam roupas em Vitória Crédito: Oliveira Alves
 Os donos contaram que chegaram à loja às 5h e acionaram a Polícia Militar. Eles vão repassar as imagens para ajudar na investigação policial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações do g1ES

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